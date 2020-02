Film Kaamelott : Lionnel Astier lâche des infos

Vous avez aimé ? Partagez :

C’est certainement le film français le plus attendu de l’année. Alexandre Astier est de retour dans l’univers de « Kaamelott » avec la sortie du premier volet cinématographique adapté de la série éponyme.

C’est une série définitivement culte. Kaamelott a transporté une génération entière grâce à son humour et ses idées d’écriture inédites. Il nous le promet depuis des années, mais cette fois on touche au but. Alexandre Astier a finalement réussi à tourner son premier film, Kaamelott – Premier volet. Interviewé sur Sub Radio, Lionel Astier, qui reprend son rôle de Leodagan, s’est étendu sur le long-métrage.

Un film prévu depuis 2004

C’est un film ambitieux. C’est un film national avec des moyens internationaux. L’idée de ce film est prévue depuis 2004.

Sur l’antenne de Sub Radio, Lionel Astier s’est arrêté sur le prochain film Kaamelott, prévu pour le 29 juillet dans les salles obscures. Un projet inédit, qui a demandé un travail remarquable à son fils. Dévoilé il y a trois semaines, le teaser comptabilise déjà plus de 10 millions de vues, plaçant le film comme le projet français le plus attendu de l’année. Un succès qui s’explique évidemment par le triomphe de la série, comme le rappelle Lionel Astier :

C’est une série qui n’a aucun équivalent. C’était un succès surprise à l’époque. Il n’y a pas d’équivalent dans sa façon d’évoluer puisqu’on a même changé de format en cours de route. On est passé de 3min, à 7min, et même à 45min dans les dernières saisons. La particularité de Kaamelott, c’est qu’on avait pas les textes à l’avance. Moi j’en ai écrit quelques-uns, lorsque le format était encore à 3 minutes, mais souvent le texte était écrit dans la nuit, et on le recevait le lendemain, le jour du tournage. Mais c’était pas désagréable non plus.

En plus du casting habituel de la série, le long-métrage réunit un nombre impressionnant de guests, venus prêter main forte à Alexandre Astier. Un casting impressionnant notamment composé de Alain Chabat, Christian Clavier, Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne et du chanteur Sting. Une surprise incroyable sur laquelle revient Lionel Astier :

Non je n’ai pas rencontré Sting, mais je crois que ça s’est très bien passé. Il s’est bien amusé à faire ça avec un français improbable. Je crois qu’il a fait du mot par mot. J’ai vu deux petits extraits de ce qu’il a fait, c’est très drôle et vraiment très bien.

Bref, un sacré projet en prévision, qui survient 11 ans après la fin de la série. Pour rappel, Kaamelott – Premier volet est attendu le 29 juillet dans les salles, évidemment dirigé par Alexandre Astier.