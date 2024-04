Nouveau sur Netflix : un film basé sur une sordide histoire vraie qui a ébranlé la monarchie anglaise

Netflix vient de mettre en ligne le film "Scoop" sur les coulisses de l'interview désastreuse du prince Andrew, qui avait ébranlé la famille royale anglaise en 2019 et qui continue d'avoir des répercussions aujourd'hui.

Scoop : c'est quoi ce nouveau film disponible sur Netflix ?

Mis en ligne ce vendredi 5 avril sur Netflix, le film Scoop est une plongée immersive dans les coulisses d'une interview catastrophique, donnée par le Prince Andrew, fils cadet de la reine Elisabeth II, à la BBC dans l'émission Newsnight en 2019.

Le long-métrage réalisé par Philip Martin met en scène les rouages de cette interview tristement célèbre, depuis sa préparation, jusqu'à sa diffusion sur la BBC, et le chaos que cela a suscité derrière au Royaume-Uni. Au casting, on retrouve Gillian Anderson, Billie Piper, Rufus Sewell, ou encore Keeley Hawes.

De l'histoire vraie au film

L'affaire entourant le prince Andrew s'inscrit dans un contexte plus large de scandales liés à Jeffrey Epstein. Le nom du prince Andrew a été associé à ce dernier après la publication de témoignages et de documents judiciaires.

Virginia Giuffre, l'une des victimes présumées d'Epstein, a affirmé avoir été forcée à avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew à trois reprises, à Londres, à New York, et sur l'île privée d'Epstein dans les Caraïbes, alors qu'elle était mineure. Elle a notamment décrit une photo d'elle avec le prince, prise en 2001, où ce dernier a son bras autour de sa taille, photo que le prince Andrew a remis en question lors de son interview de 2019, sans toutefois la nier catégoriquement.

L'interview de 2019 du prince Andrew par la journaliste Emily Maitlis (incarnée par Gillian Anderson dans le film) sur BBC Newsnight était censée être une occasion pour lui de clarifier sa position et de se distancer des activités criminelles d'Epstein. Cependant, son manque d'empathie apparent pour les victimes d'Epstein, ainsi que ses tentatives de justification concernant sa relation avec Epstein et ses dénégations des allégations de Virginia Giuffre, ont été largement critiquées.

Une explication qui a particulièrement retenu l'attention des spectateurs était celle où il affirmait qu'une condition médicale l'empêchait de transpirer, en réponse aux affirmations de Virginia Giuffre selon lesquelles il transpirait abondamment lors de leur rencontre dans une discothèque londonienne.

Les répercussions de l'interview et des allégations ont été désastreuses pour le prince Andrew et l'image de la famille royale anglaise. Peu après l'interview, il a annoncé son retrait de ses fonctions royales publiques. De plus, il a été confronté à une pression croissante de la part des médias, du public et de diverses organisations caritatives et entreprises avec lesquelles il avait des liens. En 2021, Virginia Giuffre a intenté une action en justice contre le prince Andrew à New York, l'accusant d'agression sexuelle. Le prince a toujours nié les allégations.

En 2022, il a été annoncé que le prince Andrew avait conclu un accord à l'amiable avec Virginia Giuffre, bien que les termes de cet accord n'aient pas été divulgués publiquement. Cet accord a mis fin à la procédure judiciaire sans qu'aucune des parties n'admette de faute.

L'affaire a laissé une tâche indélébile sur la réputation du prince Andrew et a soulevé des questions sur la responsabilité et la transparence au sein de la famille royale britannique. Début 2022, sur décision de sa mère, la reine Elisabeth, le prince Andrew n'avait plus le droit d'utiliser le prédicat d'altesse royale, et a perdu ses titres militaires. Début 2023, à la suite de la publication des mémoires de Virginia Guiffre, le roi Charles, son frère, lui a retiré ses appartements du palais de Buckingham.