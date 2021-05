Film The Flash : le manoir Wayne du Batman de Tim Burton a été recréé

Michael Keaton sera de retour en Batman dans le film The Flash, aux côtés de Ben Affleck. Et sa demeure culte aussi ! Découvrez des photos de tournage inédites qui confirment cette info.

The Flash : le multivers chez DC

Après une courte apparition dans Batman V Superman, puis sa présence dans les deux versions de Justice League, Ezra Miller va reprendre une nouvelle fois le rôle de Flash à travers son propre film. Réalisé par Andy Muschietti (l'homme derrière Mama et Ça), le film The Flash présentera donc une nouvelle aventure de Barry Allen adaptée de l'excellent comics Flashpoint. Dans cette histoire, le justicier devrait parcourir le temps et les multivers pour rencontre d'autres versions des plus grands héros de l'univers DC.

The Flash ©Warner Bros Studios

Pour l'occasion, Ben Affleck va reprendre le rôle de Batman. Mais la première grosse surprise se trouve du côté de Michael Keaton. Ce dernier, qui a campé Bruce Wayne dans les deux films de Tim Burton va reprendre son rôle emblématique pour les besoins de The Flash. Ainsi, vous l'aurez bien compris, le film d'Andy Muschietti va donc présenter deux versions différentes du Chevalier Noir.

Le manoir Wayne est de retour

Le tournage du film The Flash a déjà débuté, et des premières images de tournage viennent de fuiter sur la toile. Des clichés qui vont sans aucun doute susciter l'enthousiasme des fans. Nous savons maintenant depuis un certain temps que Michael Keaton va apparaître dans le film dans la peau de Bruce Wayne. Ces premières images de la production viennent confirmer cette information. En effet, ces photos présentent la reconstitution du manoir Wayne issu des deux films de Tim Burton :

Cela semble être un manoir identique à celui créé en 1989. Même si on ne peut pas encore confirmer que ce manoir appartient bien à la version de Batman incarnée par Michael Keaton, cette indice demeure néanmoins en adéquation avec l'intrigue de The Flash :

Michael Keaton a endossé le costume de Batman à deux reprises, dans Batman et Batman, le Défi. Deux longs-métrages extrêmement marquants dans le paysage des films super-héroïques. Actuellement, après un léger passage à vide, la carrière du comédien se porte à merveille. Après son triomphe dans Birdman, l'acteur est également apparu dans d'autres succès comme Le Fondateur et évidemment Spider-Man : Homecoming. Il va par ailleurs reprendre le rôle du vautour pour les besoins de Morbius. Ainsi, Michael Keaton sera à la fois dans le Marvel Cinematic Universe et dans le DC Extended Universe à la même période. Impressionnant !