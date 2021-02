Films Harry Potter : on sait pourquoi les funérailles de Dumbledore n’ont pas été montrées

Parmi les scènes présentes dans les livres "Harry Potter" et sacrifiées dans la saga cinématographique, les funérailles de Dumbledore ne sont pas montrées à l’écran. L’une des stars de la franchise a levé le voile sur les raisons derrière cette absence.

Une mort mémorable mais une absence de funérailles

Dans le dernier acte d’Harry Potter et le prince de sang-mêlé, au cours d’une scène mémorable, le professeur Rogue tue Dumbledore. Sous le regard choqué d’Harry, le personnage incarné par Michael Gambon chute du haut de la tour d’astronomie. À la fin du long-métrage, les élèves de Poudlard se rassemblent autour du corps et lèvent leurs baguettes pour illuminer le ciel après l’apparition de la marque des ténèbres dans les nuages. Une façon de rendre hommage à Dumbledore et de signifier qu’ils continueront à lutter contre Voldemort et ses fidèles. Le film se termine peu après cette séquence. On n’y voit donc pas les funérailles de l’ancien directeur de Poudlard.

Harry Potter et le prince de sang-mêlé © Warner Bros

James et Oliver Phelps, les deux jumeaux qui jouaient Fred et George Weasley dans les Harry Potter, ont récemment lancé leur podcast, Normal Not Normal. Evanna Lynch, l’interprète de Luna Lovegood dans la saga, était récemment leur invitée. L’actrice est ainsi revenue sur son expérience du tournage de la saga. Elle a, entre autres, évoqué le moment des funérailles de Dumbledore, présent dans les livres mais pas dans les films. Et elle a révélé la raison de l’absence de la scène dans la franchise.

Evanna Lynch déçue de l’absence de funérailles de Dumbledore

Dans les livres écrits par J. K. Rowling, Albus Dumbledore a bel et bien droit à ses funérailles. Les proches de l’ancien directeur de Poudlard se rassemblent pour lui dire adieu au cours d’une cérémonie dans le parc du château. Le moment est décrit dans le sixième livre, Harry Potter et le prince de sang-mêlé, quelques jours après sa mort. Mais la scène en question n’est donc pas visible dans le film. Et Evanna Lynch était la première à en être déçue, comme elle l’a expliqué aux frères Phelps :

C’est bien d’honorer les personnages que tellement de gens adorent et ont suivi dans cette énorme aventure. C’est pour ça que j’étais vraiment déçue qu’ils ne donnent pas de funérailles à Dumbledore après tout ce qu’il a fait, tout ce qu’il représentait pour Harry, tout ce qu’il a donné.

Harry Potter et l'Ordre du Phénix © Warner Bros

Désolé, c’est trop cher !

Et si la scène n’est pas présente dans Le Prince de sang-mêlé, ce n’est pas faute d’avoir essayé de la part de Lynch. L’actrice a ainsi révélé avoir tout fait pour qu’elle soit incluse. L’interprète de Luna tenait tellement à ce que la scène soit filmée qu’elle a été jusqu’à offrir de la financer avec son propre salaire ! Elle est ainsi allée voir directement le producteur historique de la franchise, David Heyman, dans son bureau. Et elle lui a demandé, en tant que fan, d’inclure le moment en question, et a proposé de le payer. Mais ce dernier lui a répondu que la scène couterait trop cher à réaliser :

Je me suis dit, ‘Ok, je dois parler pour ma communauté’. Je lui ai dit, ‘Il faut vraiment donner des funérailles à Dumbledore. Dans les livres il a des sirènes, des centaures. Toute la communauté des sorciers s’unit pour lui dire adieu.’ Et David Heyman m’a répondu, ‘C’est tout simplement trop cher.’ Et j’ai même dit, ‘Prenez une partie de mon salaire, parce que je pense que ça en vaut la peine.’ Et il m’a répondu, ‘Evanna, ça ne suffirait pas !’

On ne peut donc pas dire que la jeune star n’ait pas essayé de convaincre le producteur d’inclure le passage dans le sixième film. Mais certains passages sont toujours sacrifiés lorsqu’une saga de livres est adaptée au cinéma. Et les funérailles de Dumbledore en font malheureusement partie.