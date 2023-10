Halloween : les films d'horreur "réalistes" les plus terrifiants à voir

Pour passer une bonne soirée d'Halloween, voilà une liste de films d'horreur très inquiétant en raison de leur aspect "réaliste". Dès lors que ces événements pourraient nous arriver, on est forcément terrifiés.

C'est quoi un film d'horreur "réaliste" ?

Le cinéma d'horreur est particulièrement varié. D'autant plus lorsque s'y ajoutent des éléments de fantastique ou de science-fiction. Mais certains films optent pour une approche plus "réaliste". Sans fantômes ou démons, privilégiant davantage nos peurs primales et nous mettant face à des situations qui, au fond, pourraient très bien nous arriver. Comme un voyage dans une petite bourgade qui vire au cauchemar après la rencontre de personnes bien mal intentionnées. Une thématique qui a été souvent reprise avec d'innombrables variations. En atteste notre top des films les plus terrifiants de ce genre !

Psychose (1960)

Psychose d'Alfred Hitchcock est une référence du thriller horrifique. Un film mémorable qui débute avec Marion Crane qui un jour s'enfuit avec une importante somme d'argent confiée par son patron. Arrivée à un motel, elle va faire une terrible rencontre et être assassinée dans sa douche dans une des scènes les plus mythiques du cinéma.

Psychose ©Shamley Productions

Hitchcock est évidemment un maître dans l'art du suspense et il faut noter l'audace de tuer son personnage principal dès la première partie. Dès lors, on se dit que n'importe qui peut y passer et rend la suite de Psychose d'autant plus inquiétante. On atteint alors le sommet de la terreur avec les révélations sur Norman Bates et sa mère, tandis que l'ultime plan du garçon (mémorable Anthony Perkins) fait froid dans le dos.

Délivrance (1972)

Tout commençait bien pour Ed, Lewis, Bobby et Drew, ces quatre amis qui se réunissent un week-end pour une virée en canoë dans les montagnes de Géorgie. Ou comment une simple balade en pleine nature vire au cauchemar après la rencontre d'homme dangereux de la région. Dans Délivrance, John Boorman fait monter la tension avant de mettre le spectateur face à des situations terrifiantes où les hommes sont pris en chasse.

La séquence la plus marquante et dérangeante est évidemment celle du viol de Bobby. Mais la suite est également inquiétante tant le groupe semble perdu entre les dangers de la nature et ceux qui les poursuivent. Après cela, on n'a plus jamais entendu un air de banjo sans frissonner...

Massacre à la tronçonneuse (1974)

Massacre à la tronçonneuse part d'un principe un peu similaire à Délivrance. Un groupe, ici de jeunes, se rend à la campagne au fin fond du Texas. Ils vont découvrir une maison abandonnée habitée par des personnes bien mal attentionnées et devenir leur cible. Comme Délivrance, l'idée même de tomber sur ce genre de personnages a quelque chose de terrifiant. Mais à cela s'ajoute l'aspect gore proposé par Tobe Hooper. Car le groupe d'amis ne va pas juste être tué, mais servir de repas à une famille de cannibale !

Massacre à la tronçonneuse ©Vortex

Film culte par excellence et au tournage infernal, Massacre à la tronçonneuse est une merveille horrifique par son côté poisseux et réaliste. Le colosse connu sous le nom de Leatherface, qui porte un masque fait de chair humaine, est devenu iconique. Et sans surprise, les nombreuses suites qui ont été réalisées après n'ont jamais atteint le niveau du premier.

Halloween (1978)

Toujours dans le genre "film culte", impossible de passer à côté d'Halloween. Il est surtout important de noter dans un premier temps que si par la suite la saga a pu perdre de son réalisme, puisque le tueur devient de plus en plus invincible, ce n'est pas le cas avec le premier opus.

Halloween ©Warner-Columbia Film

Michael Myers, interné à six ans après le meurtre de sa sœur dans une introduction mémorable, s'échappe des années après d'un hôpital psychiatrique. De retour dans sa ville d'Haddonfield, il va reprendre un massacre terrifiant avant de poursuivre Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Tout dans l'œuvre de John Carpenter est terrifiant, jusqu'à sa musique culte. Myers est naturellement effrayant par son aspect, sa puissance et sa folie.

Haute tension (2003)

Haute tension est l'un des films qui peut se rapprocher de Psychose par son twist et son plan final rappelant celui avec Norman Bates. Mais avant cela, il y a surtout une œuvre violente et terrifiante dans laquelle deux amies tentent d'échapper à un psychopathe écœurant. Dès le premier plan de l'homme et de sa camionnette lugubre, on frissonne. Et le massacre qui suit nous maintient ensuite sous tension. Alexandre Aja ne nous épargne rien avec des séquences difficiles à regarder. En clair, de l'horreur bien crade qui en aura choqué plus d'un.

Haute tension ©EuropaCorp

Ils (2006) et Eden Lake (2008)

Ils et Eden Lake sont deux films assez proches et au fond assez influencés par Délivrance. Il est question, dans Ils et Eden Lake, d'un couple ciblé par des adolescents. C'est dans un pays de l'Est, dans une maison au milieu de la forêt, que Clémentine (Olivia Bonamy) et Mucas (Michaël Cohen) se font attaquer. Et près de Londres, au bord d'un lac, que Jenny (Kelly Reilly) et Steve (Michael Fassbender) croisent la route de jeunes délinquants.

Ils et Eden Lake

Dans les deux cas, la violence des adolescents effraie, d'autant plus en voyant des adultes aussi impuissants et qui ne peuvent que subir ces agressions. On se dit alors, encore une fois, qu'on pourrait aisément se retrouver dans cette situation à la place des protagonistes.

Martyrs (2008)

Martyrs de Pascal Laugier est certainement un des films les plus difficiles à regarder. Le cinéaste met en scène des séquences de tortures pour beaucoup insupportables. Il y a bien sûr dans le film des éléments surréalistes avec les visions de Lucie, une femme qui a été séquestrée dans sa jeunesse et retrouve ses tortionnaires des années plus tard.

Martyrs ©Wild Bunch Distribution

Mais la seconde partie, qui voit son amie Anna être à son tour emprisonnée, ne repose "que" sur la folie d'une société secrète qui souhaite obtenir, par la souffrance, des martyrs. L'idée d'être à notre tour enlevé "sans raison" et subir une torture aussi éprouvante qu'un écorchement est difficile à surmonter.