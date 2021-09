Finch : une première bande-annonce attachante pour le prochain Tom Hanks

« Finch », le prochain film porté par Tom Hanks, dévoile sa bande-annonce. Réalisé par Miguel Sapochnik, ce long-métrage post-apocalyptique sera disponible sur Apple TV+ le 5 novembre prochain.

Finch : le nouveau projet de Tom Hanks

Après USS Greyhound – La Bataille de L’Atlantique, le comédien Tom Hanks continue son partenariat avec Apple TV+ puisqu’il sera en novembre prochain à l’affiche de Finch. Cette œuvre post-apocalyptique est mise en scène par Miguel Sapochnik, un réalisateur britannique de 47 ans qui s’est majoritairement illustré sur des séries en réalisant des épisodes de Game of Thrones, de True Detective ou encore de Iron Fist. C’est également à lui que l’on doit le thriller de science-fiction Repo Men.

Finch ©Apple TV+

Finch raconte le destin d’un homme, d’un chien et d’un robot dans un univers post-apocalyptique. Ce trio pas comme les autres doit affronter tempêtes solaires, températures élevées, pénuries d’eau et de nourriture et survivants belliqueux, le temps d’atteindre un potentiel refuge dans les montagnes. Finch (Tom Hanks) est un ancien ingénieur en robotique. Pour se sentir moins seul et protéger son chien s’il venait à décéder, il décide donc de créer un robot pour les accompagner dans leurs aventures. Mais Finch doit cependant tout apprendre à ce nouveau robot, qui ne connaît encore rien de la vie.

Une bande-annonce attachante

Appel TV+ vient de partager la première bande-annonce de Finch. Des premières images qui ne sont pas forcément très originales mais qui promettent néanmoins un spectacle grandiose qui ne sera pas dénué de ressorts émotionnels. Le combo homme + chien + robot promet d’offrir quelques séquences d’émotion qui devraient déclencher rires et larmes sans aucun problème. Les références à quelques grands classiques de la science-fiction sont évidentes. On peut ainsi voir un lien direct avec Je suis une légende pour la relation entre l’homme et l’animal dans un milieu post-apocalyptique, un rapport à Chappie pour le traitement de l’intelligence artificielle et du robot et enfin à La Route pour l’aspect road trip dans un milieu inhospitalier (pour ne citer qu’eux). Quoi qu’il en soit, cette première bande-annonce promet du grand spectacle, à retrouver le 5 novembre prochain sur Apple TV+.