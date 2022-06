Firestarter : ce qu'il faut savoir sur l'adaptation de Stephen King avec Zac Efron

Près de quarante ans après une première adaptation portée par Drew Barrymore, le roman "Charlie" de Stephen King est à nouveau transposé à l'écran. Mis en scène par Keith Thomas, réalisateur de "The Vigil", le long-métrage n'égale malheureusement pas son prédécesseur...

Firestarter : un pouvoir dangereux

En 2020, Keith Thomas se fait remarquer avec The Vigil, son premier long-métrage, dans lequel un jeune homme à court d'argent accepte de veiller sur un cadavre au cours d'une veillée funèbre dans une maison de Brooklyn. Mais des phénomènes de plus en plus terrifiants vont se produire tout au long de cette nuit interminable et cauchemardesque...

Deux ans plus tard, Firestarter marque la nouvelle collaboration entre le réalisateur et le producteur Jason Blum (Get Out, The Visit, Invisible Man). Le film est centré sur la jeune Charlie McGee (Ryan Kiera Armstrong), dotée du pouvoir de pyrokynésie depuis la naissance. Durant leurs années à l'université, ses parents Andy (Zac Efron) et Vicky (Sydney Lemmon) ont été les cobayes pour un sérum développé par le scientifique Joseph Wanless (Kurtwood Smith) pour le compte d'une mystérieuse agence fédérale.

Firestarter ©Universal Pictures France

Cette dernière espère pouvoir contrôler l'extraordinaire potentiel de l'enfant. Elle envoie un homme ayant des capacités similaires aux siennes pour la kidnapper. La situation vire au drame et Charlie, séparée de ses parents et ne parvenant pas à maîtriser son don, va faire un véritable carnage... Michael Greyeyes, John Beasley et Gloria Reuben complètent le casting de cette adaptation du roman Charlie de Stephen King, paru en 1980 et moins connu que certains classiques comme Christine, Shining, Cujo, Carrie ou encore Simetierre.

Une deuxième adaptation

L'ouvrage avait déjà été transposé à l'écran en 1984 par Mark L. Lester (Commando, Class 1984). Porté par Drew Barrymore, Charlie bénéficiait premièrement de la présence de la jeune actrice, nettement plus convaincante que Ryan Kiera Armstrong, qui lui succède dans le rôle-titre.

Charlie McGee (Drew Barrymore) - Charlie ©Universal Pictures France

Plus fidèle au livre, le long-métrage prenait par ailleurs le temps de développer la relation entre la fillette et le redoutable tueur John Rainbird, quasiment absente de la version de Keith Thomas. Le grand George C. Scott incarnait ce personnage tour à tour cruel et attachant, qui représentait l'une des qualités majeures du film. Martin Sheen, Freddie Jones, Louise Fletcher, Art Carney et Heather Locklear formaient le reste de la distribution, face à laquelle celle de la relecture ne fait malheureusement pas le poids.

En plus de ne pas profiter de toute l'intrigue développée par Stephen King, Firestarter ne se démarque absolument pas par sa mise en scène, pauvre et répétitive. Il y a évidemment du feu et un peu de sang, mais ce n'est hélas pas suffisant. Reste cependant la bande originale composée par le Maître de l'horreur John Carpenter, une nouvelle fois accompagné de son fils Cody et de Daniel Davies, principal intérêt de ce projet anecdotique, à mille lieues de Shining, Carrie au bal du diable ainsi que des récents Ça et Doctor Sleep.