Five : comment l'amitié entre Pierre Niney et François Civil a nourri le film

Pierre Niney et François Civil se lancent dans le commerce illégal de cannabis dans "Five". Une comédie qui doit beaucoup à leur alchimie et leur amitié.

Five : les fumistes

En 2016, Igor Gotesman signe son premier long-métrage avec Five. Une comédie dans laquelle il interprète Vadim, l'un des membres d'une bande de cinq amis également constituée de Samuel (Pierre Niney), Julia (Margot Bancilhon), Nestor (Idrissa Hanrot) et Timothée (François Civil). Après avoir passé leur enfance ensemble, ils décident de partager une colocation et Samuel propose de payer la moitié du loyer.

Mais se retrouvant très vite à sec financièrement, le jeune homme se lance dans le trafic de cannabis. Un choix de carrière hasardeux qui lui crée forcément de nombreuses galères. Pour s'en sortir, Samuel peut évidemment compter sur ses amis de toujours.

Five ©STUDIOCANAL

Inspiré par les films de Judd Apatow mais aussi par La Haine et Le Péril jeune, Igor Gotesman signe un long-métrage aussi drôle que touchant sur la famille que l'on se choisit avec Five. S'il n'a jamais été dealer, le scénariste, réalisateur et comédien insuffle une part de son vécu dans ce projet, comme il l'explique dans le dossier de presse :

J’ai les mêmes potes depuis le primaire, le collège et le lycée. Depuis que j’ai 23 ans, je vis en coloc avec un copain rencontré en seconde. On file le parfait amour, on est un peu comme Chandler et Joey dans Friends, une de mes références ! Un ami, c’est quelqu’un que tu choisis vraiment. Interrompre tes vacances parce qu’un pote ne va pas bien a une autre valeur que si c’était ton frère parce que tu n’es pas obligé de le faire.

Une alchimie parfaite pour une comédie

Si Igor Gotesman fait appel à Pierre Niney et François Civil pour incarner Samuel et Timothée, c'est parce qu'il s'est lié d'amitié avec eux, notamment en travaillant à leurs côtés sur le court-métrage Pour le rôle et la série Casting(s). Il veut également profiter de l'alchimie entre les deux acteurs et la mettre en avant :

Que Pierre soit dans le film est devenu une évidence. Et puis il s’entendait très bien aussi avec François. Ils ont une énergie complémentaire, ils s’alimentent l’un l’autre. Ils trouvent ce qu’on appelle une "phase" et ils se challengent pour trouver la façon la plus drôle de demander l’heure à un sourd sans utiliser les mains par exemple, ça peut durer des heures, ils sont inépuisables. Je pars souvent en vacances avec eux, quand je rentre à Paris, je suis lessivé !

Five ©STUDIOCANAL

Capables de se lancer dans d'interminables et hilarants ping-pongs verbaux, Pierre Niney et François Civil ne tarissent pas d'éloges l'un à l'égard de l'autre. Le premier déclare :

François a toujours un temps de retard, et ce retard créé un contre-temps bien précis, comme en musique, et c’est aussi ça qui le rend hilarant. J’ai rarement senti une telle connexion avec un acteur, jouer avec lui c’était comme une drogue.

Le second affirme de son côté :