Five Eyes : Jason Statham et Guy Ritchie collaborent à nouveau ensemble

Jason Statham et Guy Ritchie se retrouvent pour la cinquième fois avec le projet "Five Eyes", un thriller d'espionnage international dans la mouvance de James Bond.

Five Eyes : oeil pour oeil

Five Eyes est un prochain thriller d'espionnage produit et réalisé par Guy Ritchie. Dans le film, l'agent du MI6 Orson Fortune est recruté par l'alliance mondiale du renseignement "Five Eyes'' pour traquer et arrêter la vente d'une nouvelle technologie d'armes mortelles qui menace de perturber l'ordre mondial. Il va se retrouver associé malgré lui à une experte en haute technologie de la CIA, Sarah Fidel. Leur enquête va les mener aux quatre coins du globe. Fortune devra user de son charme, son ingéniosité et sa furtivité pour retrouver l'arme. Il devra pour cela infiltrer l'entourage du courtier en armes milliardaire Greg Simmonds.

Il y a vraiment de nombreuses similitudes avec James Bond dans ce pitch. Nous sommes nombreux à avoir imaginé à quoi pourrait ressembler un film de la saga sous la réalisation de Guy Ritchie. Il semblerait que l'homme ait trouvé le projet qui nous donnera la réponse. Dans le smoking de l'agent secret, nous retrouverons Jason Statham. Five Eyes pourrait être le début d'une nouvelle franchise pour le Britannique. L'acteur est habitué à reprendre ses rôles, que ce soit dans les sagas Le Transporteur, Expendables, Fast & Furious, ou Hyper tension. Il sera également bientôt dans la suite d'En eaux troubles.

Le film sera produit par Miramax, déjà aux manettes de The Gentlemen, le précédent film de Ritchie. Son président, Bill Block, s'est montré très excité par ce projet. Il a en effet salué l'alchimie indéniable entre le metteur en scène et l'acteur. Il est vrai que leur association fait souvent mouche.

Statham/Ritchie : à la vie, à la mort

Il est vrai que l'acteur et le réalisateur sont un peu nés ensemble sur Arnaques, crimes et botaniques, premier long-métrage pour l'un et pour l'autre. Petit polar malin, on y découvre la réalisation cut et inspirée de Ritchie qui en signe également le scénario. Il prouve ainsi qu'il est capable de ciseler des dialogues qui claquent tel un Tarantino britannique. A l'écran, le charme brut de Jason Statham fait le reste. Le film connaît une reconnaissance confidentiel et peut se voir comme un brouillon du long-métrage qui va lancer définitivement leurs carrières : Snatch, tu braques ou tu raques !