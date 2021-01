Five Eyes : premières images du nouveau Guy Ritchie avec Jason Statham

Attente maximale pour "Five Eyes", la prochaine collaboration jamesbondesque de Guy Ritchie et Jason Statham. Les premières images du tournage font déjà très envie.

Statham/Ritchie : double naissance

Il y a des films qui révèlent des talents d'un côté et de l'autre de la caméra. On pense à Donnie Darko réalisé par Richard Kelly avec Jake Gyllenhaal du côté américain. District 9 a lancé les carrières de Neill Blomkamp et Sharlto Copley. Sur l'autre rive de la Manche, nous pouvons facilement citer Guy Ritchie et Jason Statham. Les deux explosent avec Arnaques, crimes et botanique, leur première expérience au cinéma.

On découvre alors le style de réalisation énergique du réalisateur et le charisme brut de celui qui était jusque-là connu comme champion de plongeon. Ce coup d'essai en emmène un autre qui sera un coup de maître : Snatch, tu braques ou tu raques. Il faut dire que la présence de Brad Pitt au casting aide à faire découvrir le film au plus grand monde. Le long-métrage fait des deux hommes des stars montantes. Ils se retrouvent une dernière fois en 2005 pour Revolver avant de poursuivre des carrières éloignés l'un de l'autre.

Jake (Jason Statham) - Revolver ©EuropaCorp

16 ans après, les deux sont toujours au sommet. Ritchie s'est refait une santé au box-office avec Aladdin avant de retrouver son âme avec The Gentlemen. De quoi réveiller des envies de retrouvailles avec Statham ? Absolument ! Les deux hommes se retrouvent alors pour Wrath of Man, un remake du film français Le Convoyeur. L'action de ce remake se déroule à Los Angeles. Le casting comprend également Holt McCallany, Scott Eastwood, Jeffrey Donovan, Laz Alonso, Josh Hartnett, Niamh Algar, Raúl Castillo, et Post Malone. Le film devait sortir le 21 janvier 2021 en France. Il va falloir finalement attendre un peu plus pour le découvrir.



Cette collaboration en a appelé une nouvelle. Le film n'a pas encore de nom officiel. Cependant, celui de Five Eyes circule sous le manteau et le tournage a commencé.

Five Eyes : dans l’œil du cyclone

Dans Five Eyes, l'agent du MI6 Orson Fortune (Jason Statham) est recruté par l'alliance mondiale de renseignement qui porte le nom du film. Sa mission : traquer et arrêter la vente d'une nouvelle technologie d'arme mortelle qui menace de perturber l'ordre mondial. On lui associe une experte en haute technologie de la CIA répondant au patronyme de Sarah Fidel (Aubrey Plaza). Tel un James Bond moins chevelu, Fortune va traverser le monde afin d'éviter une catastrophe qui pourrait coûter la vie de centaines de milliers d'humains. Première piste : infiltrer l'entourage du courtier en armes milliardaire Greg Simmonds.

Le réalisateur a partagé aujourd'hui les premières images du tournage sur son compte Twitter.

Five Eyes en est donc déjà à sa deuxième semaine de tournage. L'équipe s'est déplacée en Turquie pour l'occasion. On y voit Jason Statham très classe, comme d'habitude. Et Aubrey Plaza tirée à quatre épingles, comme presque jamais, elle qui est plutôt habituée à jouer des personnages mal dans leur peau. Nous découvrons aussi la présence du toujours parfait Cary Elwes, que l'on a aimé dans Hot Shots et Princess Bride, et bien d'autres longs-métrages.

On aperçoit également le personnage de Statham descendre de l'avion du club de football du FC Nuremberg. De quoi faire naître de nombreuses interrogations quant au pourquoi du comment. À noter enfin la présence derrière ses lunettes noires du rappeur/acteur britannique Bugzy Malone. Pas de traces par contre de Josh Hartnett et de Hugh Grant, annoncés au casting, mais qui rencontreront nos deux héros probablement dans un autre coin du monde.

Five Eyes devrait sortir en 2022. De quoi nous laisser le temps de voir ou revoir Arnaques, crimes et botanique disponible sur Netflix.