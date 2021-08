Flash Gordon : le film de Taika Waititi sera en live action

Le projet d'adaptation de "Akira" est une complète incertitude mais Taika Waititi a d'autres travaux sur le feu. Sa nouvelle version de Flash Gordon devait être en animation aux dernières nouvelles. Or, c'est un long-métrage en prises de vue réelles qui nous attend.

Flash Gordon : un personnage ancien

Personnage culte inventé dans les comics des années 30, Flash Gordon attend depuis un moment d'obtenir sa nouvelle adaptation. Un projet de long-métrage traîne à Hollywood, avec plusieurs réalisateurs qui se sont succédés pour prendre les commandes. C'est, au bout du compte, Taika Waititi qui va s'en charger. Le déjanté Néo-zélandais a l'air plutôt bien placé pour s'occuper d'une telle entreprise. Pour l'occasion, le scénario ne sera pas réinventé. Il sera toujours question de Flash Gordon et de ses compères Dale Arden et Hans Zarkov, dans leur combat contre l'Empereur Ming et ses sbires de la planète Mongo. Différentes adaptations ont déjà vu le jour, que ce soit au cinéma ou à la télévision.

La nouvelle développée par Taika Waititi était annoncée, à l'origine, en animation. Mais le projet a pris un autre tournant d'après le producteur John Davis. Chez Collider, il révèle que l'on aura un long-métrage en prises de vue réelles. Une approche encore plus ambitieuse, qui a été suggérée par le metteur en scène après avoir commencé à travailler sur le projet. La promesse est encore plus forte mais le risque est proportionnel.

Flash Gordon ©AMLF

L'un des nombreux projet de Taika Waititi

On ne sait pas encore quand le film Flash Gordon pourra arriver dans les salles. Taika Waititi est un homme très occupé, qui vient de terminer Thor : Love and Thunder et qui doit gérer un gros morceau avec le film Star Wars sur lequel il est engagé. Il donnait récemment des nouvelles de ce projet mystérieux en dévoilant que le scénario n'était pas encore écrit. À voir s'il va s'en occuper en premier ou si Flash Gordon sera la priorité.

Du côté de chez Lucasfilm, le prochain morceau de la licence Star Wars est Rogue Squadron attendu en 2023. Le suivant sera ce film de Taika Waititi et il doit prendre le créneau bloqué en décembre 2025. Ce qui laisse très largement la place pour que Flash Gordon obtienne sa nouvelle adaptation. À noter également que le metteur en scène doit toujours sortir Next Goal Win, le film sur le football qu'il a déjà terminé depuis des mois. Quant à Akira, on peine de plus en plus à croire que le projet pourra voir le jour...