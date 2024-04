Flashdance : Jennifer Beals danse-t-elle vraiment dans le film ?

Le film culte "Flashdance" révéla au grand public l'actrice Jennifer Beals, impressionnante dans les nombreuses scènes de danse. Sauf qu'en réalité, la comédienne a eu droit à plusieurs doublures. Le film passe ce soir sur TF1 Séries Films.

Flashdance : un film culte rejeté par Brian de Palma

Il suffit d'entendre les premières notes de What a Feeling pour repenser à Jennifer Beals qui se balade à Pittsburgh et rêve de devenir danseuse d'opéra, lorsqu'elle ne fait pas de la soudure dans une usine ou qu'elle danse dans un cabaret. Flashdance (1983) est de ces films cultes des années 1980 donc chaque élément est resté ancré dans les mémoires. Le visage de Jennifer Beals, la musique de Giorgio Moroder, les scènes de danse... Tout est mémorable. Pourtant, le film aurait pu être bien différent, et son succès ne semblait pas acquis par Paramount Pictures.

Jennifer Beals - Flashdance ©Paramount Pictures

Rappelons que Brian De Palma aurait pu réaliser le film. À l'époque, le cinéaste avait développé un script appelé Act of Vengeance, tiré du livre de Trevor Armbrister relayant une affaire de meurtres. Le studio Paramount semblait intéressé, et Brian De Palma était plutôt confiant. Sauf que le producteur Don Simpson est ensuite revenu vers le réalisateur pour lui parler de Flashdance à la place. Ce changement a tellement agacé le cinéaste qu'il s'est arrangé pour être payé très cher avant de quitter le projet pour réaliser à la place Scarface (dont Giorgio Moroder a aussi signé la BO). C'est donc finalement Adrian Lyne, dernier choix des producteurs, qui a récupéré le projet. Un choix payant puisque ce fut son premier succès, avant l'échec commercial de 9 Semaines ½ (1986), qui deviendra néanmoins culte.

Les doublures de Jennifer Beals

Flashdance a aussi été bénéfique pour Jennifer Beals, qui débutait à peine sa carrière d'actrice. Âgée d'à peine 20 ans, elle aurait obtenu le rôle parce qu'elle était en pleure au moment de l'audition après s'être fait voler ses bagages à l'aéroport. Ce n'est en tout cas certainement pas pour ses talents de danseuse qu'elle fut engagée, puisque la comédienne ne savait tout simplement pas danser. La production a donc fait appel à plusieurs personnes pour la doubler.

Ainsi, la véritable danseuse de Flashdance, c'est avant tout Marine Jahan, une française née en 1959 à Versailles. C'est elle qui apparaît dans la majorité des scènes de danse. Pourtant, son nom n'a pas été ajouté au générique. Les producteurs craignant que l'usage d'une doublure puisse nuire au succès du film et à la popularité grandissante de Jennifer Beals, ils ont préféré retirer le nom de Marine Jahan. Sauf que la vérité éclata peu de temps après la sortie de Flashdance, ce qui fut mal accepté à l'époque, mais n'empêcha pas le long-métrage de cartonner au box-office.

Enfin, outre Marine Jahan, deux autres personnes ont été employées pour doubler Jennifer Beals. D'une part, la gymnaste Sharon Shapiro, présente pour effectuer les sauts de l'héroïne lors de son audition finale. Et d'autre part, Crazy Legs, un homme membre du groupe Rock Steady Crew qui effectue les mouvements de breakdance dans la même séquence. La musculature du garçon est d'ailleurs plutôt évidente lorsqu'on regarde attentivement cette dernière séquence de Flashdance.