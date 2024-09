Ce soir à la TV : ce polar avec des stars françaises a été un échec et considéré comme un nanar

Ce soir France 3 diffuse "Fleuve noir", un polar noir porté par Vincent Cassel et Romain Duris. Loin d'être un succès, le film a carrément été validé par le site spécialisé Nanarland.

Fleuve noir, un polar validé par Nanarland

Dans le genre du polar, le cinéma français a su faire des propositions de qualité. Les films de Jean-Pierre Melville en sont la preuve. Mais la réussite n'est pas toujours au rendez-vous avec ce genre si codifié qui peut facilement basculer dans la banalité, ou pire. C'est là qu'on trouve Fleuve noir, long-métrage d'Erick Zonca dans lequel on retrouve au casting Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain ou encore Charles Berling. Une belle distribution pour ce film noir qui met en scène un commandant de police usé, qui enquête sur la disparition d'un adolescent. Pour l'aider dans son affaire, le professeur particulier du garçon propose ses services mais se montre un peu trop intéressé par cette affaire.

Fleuve noir ©Mars Distribution

Les avis sur Fleuve noir ont pour le moins divergé. Certaines critiques ont été très positives. Sur CinéSérie, notre critique écrivait à l'époque de la sortie du film : "Vincent Cassel et Romain Duris se livrent à un duel dans un excellent polar qui explore les méandres de la condition humaine". De même que Première y voyait "un film chaotique mais passionnant, dominé par la composition bigger than life de Vincent Cassel". Cependant, beaucoup de retour de la presse ont été bien moins élogieux. Tel Télérama, qui estimait que "rien ne fonctionne dans ce polar glauque", tandis que Le Monde trouvait que "Fleuve noir accumule les clichés du genre, et (que) Vincent Cassel cabotine jusqu’au grotesque".

Pour autant, le plus embarrassant est ailleurs pour Fleuve noir, qui à sa sortie en salles n'a cumulé que 294 000 entrées. En effet, Nanarland a "validé" le film. Ce qui, d'après les critères du site spécialisé dans les nanars, n'est jamais rassurant...

Une mauvaise ambiance sur le tournage ?

Enfin, outre la sortie en salles qui n'a pas été un grand succès pour Fleuve noir, sa production n'aurait pas été évidente non plus. C'est d'abord Sandrine Kiberlain qui, à quelques mois de la sortie du film, affirmait qu'elle n'avait pas aimé cette expérience, et refusait en conséquence de parler du long-métrage. Erick Zonca a par la suite été présenté comme "un réalisateur assez dur" par le journaliste Patrick Cohen, qui affirmait que Gérard Depardieu avait quitté le plateau "au bout de six jours" à cause de l'ambiance sur le tournage. Et que "plusieurs témoignages" iraient dans ce sens. Chose qu'a nié Erick Zonca. L'acteur a par contre bel et bien quitté le tournage et Vincent Cassel a été appelé au dernier moment pour le remplacer.