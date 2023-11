Le Flic de Beverly Hills 4 : Eddie Murphy de retour en Axel Foley dans la première image

Axel Foley, l’un des personnages les plus cultes de la filmographie d’Eddie Murphy, sera bientôt de retour dans "Le Flic de Beverly Hills 4". Empire vient de dévoiler une première photo du long-métrage, dans laquelle on le découvre en action.

Une quatrième aventure pour Le Flic de Beverly Hills

Sorti en 1984, Le Flic de Beverly Hills est devenu l’un des films de référence dans le genre de la comédie d’action. Le long-métrage de Martin Brest nous introduisait au personnage d’Axel Foley, un jeune flic à la personnalité désinvolte et aux méthodes pas vraiment conventionnelles qui se rend à Beverly Hills pour enquêter sur la mort d’un de ses amis.

Fort de son succès, Le Flic de Beverly Hills a eu droit à une suite, sortie en 1987. Puis, un troisième film a suivi en 1994. Et, près de trente ans plus tard, un quatrième opus est en préparation. Eddie Murphy y reprendra le rôle culte qu’il tenait dans les trois premiers films de la saga. Et il ne sera pas le seul visage familier des fans de la franchise. Judge Reinhold, alias Billy Rosewood, Paul Reiser, l’interprète de Jeffrey ou encore John Ashton, qui incarne John Taggart, seront aussi de retour.

Axel Foley de retour en action sur la première image

En plus des acteurs déjà présents dans les premiers films, le légendaire producteur Jerry Bruckheimer est aussi de retour pour Le Flic de Beverly Hills 4. Il a récemment donné une interview à Empire, promettant notamment une nouvelle grande performance d’Eddie Murphy. Le magazine en a d’ailleurs profité pour dévoiler la première photo du film. On y découvre le personnage d’Axel Foley sortant d’un véhicule renversé, après avoir visiblement de nouveau causé une scène de chaos.

Foley semble donc être fidèle à lui-même sur la première image du Flic de Bevery Hills 4. Du côté de la réalisation, après Martin Brest, Tony Scott et John Landis, c’est Mark Molloy qui a été choisi pour mettre en boîte ce nouvel opus. En plus des acteurs qui y reprendront leurs rôles, on y découvrira aussi de nouveaux visages au sein de la franchise. Dont ceux de Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige ou encore Kevin Bacon.

Le Flic de Beverly Hills 4 sortira sur Netflix. Le film n’a pas encore de date de sortie précise, mais il est prévu pour 2024 sur la plateforme.