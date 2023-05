Florence Arthaud : le frère de la navigatrice fustige le biopic présenté à Cannes

Le biopic "Flo", qui retrace la vie de la navigatrice Florence Arthaud, tragiquement disparue lors la collision d'hélicoptères survenue pendant la production de l'émission "Dropped" en 2015, sera présenté au 76e Festival de Cannes. Et il va devoir faire face à une très sérieuse levée de boucliers...

Un petit vent de scandale

Sélectionné au 76e Festival de Cannes dans la section "Le cinéma de la plage", le biopic sur Florence Arthaud Flo y fera son avant-première mondiale. La grande navigatrice française, première femme à remporter la prestigieuse Route du Rhum en 1990, a tragiquement perdu la vie le 9 mars 2015 dans la collision d'hélicoptères avec neuf autres personnes, dont la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine, durant la production de l'émission de TF1 Dropped.

Huit ans après le drame, la douleur est encore vive pour ses proches et sa famille, et ce n'est a priori pas Flo qui va apaiser les coeurs. En effet, Hubert Arthaud, frère de Florence Arthaud, a lu le scénario et a exprimé au micro de France 3 tout le mal qu'il en pensait.

Tournage de Flo ©Ouest France

En froid avec la réalisatrice

Actrice et réalisatrice, c'est Géraldine Danon qui met en scène Flo. A priori un choix intéressant, puisque celle qui est l'épouse du navigateur Philippe Poupon depuis 2006, après avoir partagé la vie de Titouan Lamazou, baigne dans le monde nautique depuis longtemps. Avec Philippe Poupon, depuis 2009, elle documente leurs expéditions sur leur voilier Fleur australe.

Elle a réalisé plus de vingt documentaires à ce sujet pour la télévision, dont beaucoup ont été et sont encore des succès d'audience. Cependant, la famille Arthaud ne la porte pas vraiment dans son coeur. Hubert Arthaud indique ainsi :

Géraldine Danon, qui se prétend être une grande amie de la famille, était juste une copine qui venait de temps en temps à la maison, mais pas plus que ça. En revanche, Poupon, oui, était un grand ami de Florence puisqu’ils ont fait des courses ensemble.

Il précise même que sa soeur "n'aurait jamais voulu que Géraldine fasse ce film".

Un récit déformé

Flo affiche un casting très séduisant. Dans le rôle-titre, on retrouve Stéphane Caillard, vue notamment dans Les Lyonnais et Furie. Autour d'elle, Samuel Jouy, Alison Wheeler, Alexis Michalik et Pierre Deladonchamps, ou encore Charles Berling. Des acteurs et actrices expérimentés qui, selon Hubert Arthaud, vont animer un récit éloigné de la réalité. Notamment sur un point très précis, un accident de la route vécue par Florence Arthaud alors qu'elle était étudiante. Il semblerait que dans le script elle soit au volant, alors qu'elle n'était que passagère dans la réalité.

Elle a eu une fracture du crâne et a été relativement blessée, alors que les deux qui étaient à l’avant avaient leur ceinture et n’ont rien eu du tout. Le fameux ami est vétérinaire. Marie (la fille de Florence Arthaud, ndlr) l’avait contacté pour qu’il fasse une attestation, il trouvait ridicule de déformer la vérité puisqu’en fait, dans le film, ce passage devient "Florence conduit la voiture, elle a une bouteille de rhum à la main, complètement bourrée, et c’est elle qui provoque l’accident."

Il précise que le scénario, adapté du livre La Mer et au-delà de Yann Queffélec, a été lu par plusieurs marins, et que beaucoup se sont dit "dégoûtés".

Hubert Arthaud, ainsi que notamment la fille de Florence Arthaud, Marie, accusent le film Flo de donner une "mauvaise image" et d'exposer de "manière dégradante" la vie de la navigatrice disparue. Autant dire que sa présentation au 76e Festival de Cannes risque d'être houleuse...