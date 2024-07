Ce drame romantique avec Florence Pugh et Andrew Garfield va vous faire pleurer

Le studio A24 a dévoilé la bande-annonce de "We Live in Time", un drame de John Crowley porté par Florence Pugh et Andrew Garfield, et qui promet d'émouvoir.

Florence Pugh et Andrew Garfield dans un drame bouleversant

Réalisateur de Brooklyn (2015) et Le Chardonneret (2019), John Crowley est de retour avec un nouveau film dramatique : We Live in Time. Pour son septième long-métrage, le cinéaste a réuni deux figures bien connues avec Florence Pugh et Andrew Garfield. Un beau duo qui suffit pour qu'on s'intéresse au film. Dès l'annonce de cette collaboration, on était curieux de voir vers quoi irait le réalisateur. Pour se faire une idée, A24 a dévoilé la première bande-annonce (vidéo en une d'article), qui donne le ton et promet un drame romantique bouleversant, qui racontera une dizaine d'années de la vie d'un couple.

La bande-annonce de We Live in Time débute comme une romance assez classique, avec la rencontre cocasse d'Almut et Tobias - la première renversant le second avec sa voiture. Tous les deux vont se revoir, entamer une relation et tomber amoureux. On se dit alors que tout ira pour le mieux pour ce couple, avec même la naissance de leur fille. Sauf qu'Almut va visiblement tomber malade et devra lutter pour s'en sortir. Un basculement vers le drame qui devrait en faire pleurer plus d'un. On attendra évidemment de voir le résultat final pour juger de la qualité ou non du film. Mais cette bande-annonce parvient déjà à émouvoir.

We Live in Time sortira dès l'automne aux États-Unis. En France, il faudra attendre le 22 janvier 2025 pour le découvrir en salles.