Fly Me to the Moon : Scarlett Johansson séduit Channing Tatum dans un trailer amusant

Scarlett Johansson et Channing Tatum vont vivre une drôle de romance à la NASA, alors que les États-Unis s'apprêtent à envoyer des hommes sur la Lune. La comédie romantique "Fly Me to the Moon" se dévoile dans un premier trailer, et ça donne envie !

Scarlett Johansson, le grand retour

Après Asteroid City en 2023, Scarlett Johansson reprend le chemin des écrans à marche forcée. En effet, deux films avec elle sortiront cette année : Fly Me to the Moon et North Star. Un retour très attendu pour l'actrice qu'on n'avait plus vue - exception faite du Wes Anderson - à son meilleur depuis 2019 et Marriage Story de Noah Baumbach, première nomination à l'Oscar de la Meilleure actrice à la clé. Ces deux nouveaux films seront donc l'occasion de la retrouver, en commençant par Fly Me to the Moon, comédie romantique coproduite par Apple Studios, qui sortira dans les salles américaines le 12 juillet 2024.

Fly Me to the Moon ©Sony Pictures

Dans le trailer tout juste révélé (vidéo en tête d'article), on se plonge dans la seconde moitié des années 60, alors que la course à l'espace fait rage entre les États-Unis et l'URSS. On découvre rapidement Kelly Jones, incarnée par Scarlett Johansson, une jeune femme spécialiste du marketing recrutée par la NASA pour intéresser la population à la mission Apollo 11, qui doit envoyer des hommes sur la Lune. Entre ses différentes tâches, elle doit alors superviser la production d'un film montrant l'alunissage des spationautes, dans le cas où la vraie mission échouerait...

Une romance sur fond d'aventure spatiale

Ce nouveau film est une comédie romantique et va donc surtout raconter la romance entre Kelly Jones et Cole Davis, interprété par Channing Chatum, qui apparaît dans ces premières images être le directeur de la mission Apollo 11. Réalisé par Greg Berlanti, Fly Me to the Moon compte par ailleurs à son casting Woody Harrelson, Jim Rash et Ray Romano.

C'est la première fois que Channing Tatum et Scarlett Johansson apparaissent ensemble à l'écran. L'acteur a remplacé Chris Evans, initialement titulaire du rôle de Cole Davis mais qui a quitté le projet suite au retard de production occasionné par le changement de réalisateur, Greg Berlanti remplaçant lui Jason Bateman.