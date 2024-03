Forbes dévoile le classement des acteurs les mieux payés de 2023

Le magazine Forbes a publié le top 10 des acteurs les mieux payés lors de l’année passée. On y retrouve certaines des plus grandes stars d’Hollywood.

Adam Sandler, numéro un des acteurs les mieux payés l’année dernière…

Forbes vient de sortir le classement des acteurs les mieux payés en 2023. Et cette fois, c’est Adam Sandler qui est arrivé en tête. Il a notamment profité de sa collaboration avec Netflix. Sur les six premiers mois de l’année, les abonnés avaient déjà passé plus de 500 millions d’heures à regarder un film dans lequel il apparaissait !

Murder Mystery 2 ©Netflix

Sandler a participé à trois longs-métrages sortis sur Netflix en 2023 : Murder Mystery 2, Tu peux oublier ma bat-mitsva ! et le film d’animations Leo. Il a aussi présenté son spectacle de stand-up 44 fois aux États-Unis. D’après Forbes, tout cela lui a permis de gagner environ 73 millions de dollars, après avoir payé son agent, manager et avocat. Ce qui a donc fait de lui le comédien le mieux payé de l’année.

… devant Margot Robbie

Sandler a devancé Margot Robbie en tête du classement des acteurs les mieux payés de 2023. Forbes estime que l’Australienne a engrangé environ 59 millions de dollars. À 33 ans, elle est ainsi devenue la plus jeune actrice sur la liste des comédiens les mieux payés de l’année depuis une décennie. Elle doit surtout sa seconde place à Barbie, qui a fait un véritable carton à sa sortie.

En plus d’en être la tête d’affiche, Robbie a augmenté ses revenus sur Barbie en produisant le long-métrage. Saltburn lui a aussi rapporté gros. Car si elle n’a cette fois pas joué dans le film porté par Barry Keoghan et Jacob Elordi et qui a beaucoup fait parler de lui, elle en était productrice.

Un top 10 rempli de stars

Au troisième rang des comédiens les mieux payés de 2023, on trouve l’une des plus grandes stars d’Hollywood : Tom Cruise. Ce dernier a notamment profité de la sortie de Mission: Impossible – Dead Reckoning Partie 1 pour gagner environ 45 millions de dollars. Ryan Gosling – qui a notamment aussi profité du succès de Barbie – et Matt Damon – surtout grâce à Air – complètent le top 5 avec environ 43 millions de gains chacun.

Forbes ne s’est toutefois pas arrêté au top 5. Le magazine a donné le nom des dix comédiens les mieux payés sur l’année 2023. Après Damon, on trouve donc respectivement Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Jason Statham, Ben Affleck et Denzel Washington.