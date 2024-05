Ce soir à la TV : un véritable ex-commando est au casting de ce film de guerre français

En 2011, Benoît Magimel et Diane Kruger s'embarquent dans le film de guerre "Forces Spéciales". Le récit d'une mission d'extraction ultra-dangereuse menée par un commando, dans lequel on trouve un véritable ancien "béret vert" et figure des commandos marine.

Forces Spéciales, film de guerre made in France

En 2011, le scénariste et réalisateur Stéphane Rybojad met en scène son premier long-métrage de fiction : Forces Spéciales. Ce film de guerre est centré sur un commando de six hommes du COS (Commandement des Opérations Spéciales) envoyés dans une zone tribale d'Afghanistan pour une dangereuse mission d'extraction : libérer une journaliste française et son accompagnateur afghan des mains des Talibans.

Forces Spéciales ©Studiocanal

Stéphane Rybojad connaît son sujet. Il a en effet réalisé des dizaines de reportages sur les forces armées françaises pour la télévision française comme pour des chaînes étrangères. Et pour son premier long-métrage de fiction, il a rassemblé un formidable casting. Pour incarner ces "opérateurs" des Forces Spéciales, c'est ainsi, entre autres, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Raphaël Personnaz et Denis Ménochet qui enfilent le treillis. La journaliste, Elsa, est incarnée par Diane Kruger, et c'est Mehdi Nebbou qui interprète son accompagnateur, Amin.

Un ex-béret vert au casting

Très réaliste dans l'approche de son sujet, Forces Spéciales a été développé avec la participation de l'armée française, qui a conseillé et entraîné les comédiens pour tenter de rendre leurs actions les plus authentiques possibles. Mieux encore, on trouve au casting un véritable ancien membre des commandos de la Marine nationale, un ex-béret vert connu sous le nom de "Marius", et de son vrai nom Alain Alivon. Dans Forces Spéciales, il joue ainsi son propre rôle, "Marius", un des membres du commando envoyé à la rescousse d'Elsa et Amin.

Avant d'entrer dans l'armée à l'âge de 19 ans en 1984, Alain Alivon a connu une enfance difficile à Marseille, familier de faits de délinquance dans les quartiers nord de sa ville natale. Après une garde à vue, un policier lui conseille de s'orienter vers l'armée s'il veut s'en sortir. Pour Alain Alivon, c'est une révélation. À 20 ans, il se porte alors volontaire pour un stage de commando marine. Il finit major de sa promotion et obtient ainsi le prestigieux "béret vert".

Après 22 années de service actif, notamment au Liban, à Djibouti et en Côte d'Ivoire, il quitte l'armée en 2006. Devenu entre autres conseiller technique pour le cinéma, il apparaît donc devant la caméra pour Forces Spéciales, dans le rôle d'un des six commandos. Pour l'anecdote, il est aussi au casting de Jusqu'à la garde en 2017, où il retrouve Denis Ménochet, son partenaire dans Forces Spéciales.