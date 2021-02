Fou de toi sur Netflix : c'est quoi cette comédie romantique déjantée ?

La folie est-elle une cousine de l'amour ? Les deux peuvent être très proches et le film "Fou de toi" va encore le prouver. Un long-métrage en provenance d'Espagne dirigé par l'un des réalisateurs de la série "Élite". Disponible sur Netflix dès le 26 février.

Fou de toi : par le réalisateur d'Élite

L'amour mène parfois à des comportement insensés, c'est bien connu. Le cinéma est très bien placé pour le démontrer. On a déjà vu des dizaines et des dizaines de romances qui prennent des tournures inattendues lorsqu'un personnage veut prouver son amour. Les amateurs de romances loufoques trouveront peut-être leur compte avec Fou de toi. Une nouvelle production originale attendue sur Netflix dès le 26 février prochain. Derrière ce long-métrage se trouve Dani de la Orden, un réalisateur qui s'est déjà illustré sur la plateforme en dirigeant plusieurs épisodes de la série Élite. Connu principalement en Espagne, il peut aspirer à plus grâce à l'étiquette Netflix. Avec le succès de La Casa de Papel et d'autres propositions ibériques, l'Espagne est devenue une contrée plébiscitée par les abonnés. Récemment, encore, on voyait le film Froid Mortel s'incruster dans le Top 10 des succès du moment en France.

Ça parle de quoi ?

On ne devra donc pas jouer les étonnés si Fou de toi en fait de même. Son postulat de base est assez original pour séduire le public. Il présente Dani, un bel homme incarné par Álvaro Cervantes. Celui-ci tombe sous le charme de Carla (Susana Abaitua) lors d'une nuit torride. À la suite de ça, il ne parvient plus à la contacter. Encore chamboulée par cette rencontre, il mène son enquête pour retrouver sa trace. C'est là qu'il découvre qu'elle est pensionnaire d'un asile psychiatrique. Afin de se rapprocher de sa dulcinée, il va réussir à se faire interner sans aucune pathologie. Si entrer sera assez simple, en sortir s'annonce beaucoup plus compliqué.

Fou de toi ©Netflix

Fou de toi ne devrait pas révolutionner le genre mais le film se positionne avec intelligence dans un cadre où la folie est répandue pour parler d'un sentiment qui peut s'en approcher. Le jeu de rôle auquel va se livrer Dani pour justifier sa présence dans l'hôpital psychiatrique peut déboucher sur quelques gags drôles mais on attend surtout de voir comment sera traitée la relation amoureuse. Un lot de personnages secondaires barrés, des situations cocasses et de l'amour, tous les ingrédients sont là pour que cette comédie romantique attire du monde.