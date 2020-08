Fourniret la traque : qui incarnera le tueur en série dans le téléfilm de TF1 ?

Le téléfilm "Fourniret la traque" entre en tournage le 10 août 2020. On sait quel acteur incarnera le tueur en série ainsi que sa compagne, Monique Olivier. Le film est réalisé par Yves Rénier, qui avait déjà mis en scène le téléfilm choc sur Jacqueline Sauvage avec Muriel Robin.

Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes

Le tueur en série Michel Fourniret a sévi entre décembre 1987 et janvier 2003 en France et en Belgique. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en mai 2008 après avoir avoué sept meurtres sur des jeunes femmes. Il a ensuite avoué quatre autres meurtres, et est soupçonné dans plusieurs autres affaires, dont celle de la disparition d'Estelle Mouzin.

Son modus operandi, toujours le même, consistait à attirer des jeunes femmes dans sa camionnette en prétextant une recherche d'itinéraire ou le besoin de se rendre auprès d'un médecin, d'une pharmacie pour faire monter à bord sa victime, puis poursuivait sa route vers un lieu isolé. Il agissait seul ou avec sa complice, Monique Olivier, qui conduisait parfois la camionnette et faisait monter les jeunes femmes à bord pour les emmener à Michel Fourniret. Elle a, elle aussi, été condamnée à perpétuité pour complicité et non-dénonciation de meurtre.

Fourniret la traque : le téléfilm de TF1 entre en tournage et dévoile son casting

Après avoir mis en scène Je voulais juste rentrer chez moi qui s'intéressait à l'affaire Patrick Dills, puis Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi avec Muriel Robin, Yves Rénier revient à la réalisation pour le téléfilm en deux parties Fourniret la traque qui sera bientôt diffusé sur TF1. Il collabore une nouvelle fois avec le scénariste Jean-Luc Estèbe qui adapte le roman La mésange et l'ogresse d'Harold Cobert paru en 2016 et qui s'intéressait au couple énigmatique Michel Fourniret/Monique Olivier.

Avec un début de tournage annoncé pour le 10 août prochain, le casting de ce futur téléfilm choc se dévoile. Ainsi, c'est Philippe Torreton qui incarnera Michel Fourniret, Isabelle Gélinas Monique Olivier, François-Xavier Demaison le commissaire Yann Declerck, Mélanie Bernier la capitaine de police Margaux Nielsen et Yves Rénier campera le procureur Arnaud Costenoble.

Il y a quelques mois, Yves Rénier avait déclaré vouloir aborder l'affaire Fourniret par le prisme de la relation entre ce dernier et Monique Olivier :

Moi ce qui m'intéressait plus que les crimes - qui sont ignobles - c'était l'histoire de ce couple, de cette Monique Olivier, qui était la femme de Michel Fourniret. La façon dont ils se sont rencontrés, la façon dont ce couple diabolique s'est mis à fonctionner en osmose pour attraper des jeunes filles et puis les tuer… C'est tellement incroyable. Je me suis dit que cela ferait une bonne histoire.

Le téléfilm sera diffusé sur TF1 en deux parties de 45 minutes. Si nous ignorons, pour l'instant, sa date de diffusion, il ne fait aucun doute que ce format passionnera les téléspectateurs, toujours très friands de programmes sur les tueurs en série. On rappelle que le téléfilm sur Jacqueline Sauvage, également diffusé en deux parties, avait battu tous les records lors de sa diffusion en 2018 avec plus de sept millions de téléspectateurs.