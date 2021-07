France : Léa Seydoux de dévoile dans une bande-annonce entraînante et intrigante

Bruno Dumont : un habitué de la Croisette

Révélé en 1997 avec son premier long-métrage La vie de Jésus Bruno Dumont est devenu un réalisateur très apprécié des salles de France et de Belgique. En effet,: deux Prix du jury pour les longs-métrages L'humanité et Flandre , ainsi qu'une mention spéciale du jury dans la section Un certain regard pour Jeanne . Bruno Dumont fut aussi président du jury Caméra d'or au festival de Cannes 2008. Le metteur en scène belge s'est également distingué à la télévision via la mini-série P'tit quinquin , qui a connu un beau succès sur la chaîne Arte.

France : une satire cinglante du journalisme

France met en scène une journaliste du même nom, connue pour être une vedette de la télévision grâce à ses reportages chocs et ses interviews avec les plus grandes personnalités publiques. Toutefois, ce statut privilégié vampirise peu à peu l'objectivité du métier qu'elle occupe. La chute n'en sera que plus dure pour elle.

Comme le montre la bande-annonce, le film oscille entre la comédie noire et le drame. Bruno Dumont promet aussi de dresser un portrait satirique du journalisme moderne, qui peut avoir tendance à rechercher plus l'audimat que le rendu d'informations concrètes et utiles. Dans une époque où ce travail est de plus en plus remis en cause par les politiques, mais également par l'opinion publique, France est prêt à faire grincer quelques dents dans le monde des médias.