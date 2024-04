Ce soir à la TV : 10 ans avant Barbie, Greta Gerwig était éblouissante dans cette comédie

Avant de cartonner en tant que réalisatrice avec "Barbie", Greta Gerwig laissait parler son talent d'actrice avec "Frances Ha" (2013), comédie charmante réalisée par Noah Baumbach. Le film passe ce soir sur France 4.

Le beau parcours de Greta Gerwig

Greta Gerwig a obtenu un succès monumental durant l'été 2023 grâce à son film Barbie. Porté par Margot Robbie, le long-métrage a rapporté plus d'1,4 milliard dollars de recettes au box-office mondial. Soit un record pour un film réalisé par une femme en solo (La Reine des neiges 2 dépasse Barbie de peu, mais est co-réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee). Désormais, le grand public doit bien savoir qui est Greta Gerwig.

Évidemment, avant même Barbie, la cinéaste avait fait ses preuves, mais en touchant un public "moins imposant" en comparaison à la comédie avec Margot Robbie. En effet, avec Les Filles du docteur March (2020), Greta Gerwig avait eu un beau succès puisque son film avait rapporté plus de 216 millions de dollars. Et encore avant, son premier long-métrage en solo Lady Bird (2017) avait frôlé les 80 millions de dollars au box-office mondial.

Mais si Greta Gerwig est dorénavant bien identifiée comme réalisatrice, n'oublions pas qu'elle est aussi une excellente actrice, ayant fait ses preuves dans divers films, notamment dans le cinéma indé, comme avec le très bon Frances Ha (2013), qui avait participé à la révéler.

Frances Ha ©Memento Films Distribution

L'actrice était "sublime" dans Frances Ha

Réalisé par son compagnon Noah Baumbach et co-écrit par Greta Gerwig, Frances Ha suit une jeune femme de New York qui aimerait intégrer une compagnie de danse. Le long-métrage suit son quotidien, ses galères en raison de ses faibles revenus, ses rencontres (dont Adam Driver), ses embrouilles avec sa meilleure amie, ses peines et ses joies. Frances Ha raconte au fond l'histoire d'une femme moderne qui tente de trouver sa place et de découvrir ce qu'elle désire faire de sa vie. Une proposition, en partie musicale (sous fond de Modern Love de David Bowie) qui avait convaincu la presse française lors de sa sortie en salles.

Le magazine Les Cahiers du Cinéma avait été sous le charme de cette comédie dramatique qui "dévoile un questionnement social et affectif entêtant". L'Humanité avait aussi apprécié cette "œuvre follement gaie et mélancolique à la fois", tandis que Le Monde trouvait que France Ha "reflète la rencontre entre le style délicat de l'auteur (...) et celui de son actrice". Greta Gerwig justement avait été mise en avant par CinemaTeaser qui la trouvait "sublime", tandis que Metro estimait que l'actrice était "l'atout majeur de cette petite chronique en noir et blanc". La comédienne avait d'ailleurs obtenu une nomination aux Golden Globes 2014 pour ce rôle, dans la catégorie meilleure actrice dans un film musical ou une comédie.

Peu vu lors de sa sortie en France (seulement 257 000 entrées) Frances Ha est une petite merveille à (re)voir sans hésiter.