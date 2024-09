Franck Gastambide en tueur à gages dans ce prochain film Prime Video

Découvrez les premières images de "Carjackers", un prochain thriller de Prime Video avec Franck Gastambide chargé de traquer des jeunes voleurs. Zoé Marchal est également au casting du film.

Franck Gastambide va traquer des carjackers

Franck Gastambide continue d'alterner entre des apparitions au cinéma (un caméo dans 3 jours max) et des productions pour les plateformes de streaming. On l'a récemment vu devant la caméra de Julien Leclercq pour Le Salaire de la peur sur Netflix. Pour le concurrent Prime Video, l'acteur et réalisateur a participé à la saison 4 de LOL : qui rit, sort ! et a dirigé la comédie d'action Medellín. C'est toujours sur le service de streaming d'Amazon qu'on le retrouvera, mais cette fois dans un rôle plus sombre. En effet, pour le film Carjackers, Franck Gastambide sera l'antagoniste chargé d'éliminer un groupe de jeunes...

Prime Video a annoncé en conférence de presse ce long-métrage de Kamel Guemra, co-écrit avec Morad Aissaoui et Sledge Bidounga, et produit par Gaumont. Dedans, on découvrira quatre jeunes d'une vingtaine d'années qui travaillent comme voituriers, hôtesses, bagagistes ou encore barmen dans des palaces. Alors qu'ils doivent se mettre au service d'une clientèle fortunée, ils étudient en secret la meilleure façon de les "carjacker", de les dévaliser sur la route. C'est sur leurs pauses-déjeuner que ces pilotes virtuoses réalisent leur braquage, évitant ainsi d'être suspectés. Seulement, alors qu'ils préparent leur dernier coup, la directrice d’un Palace engage Elias, un tueur à gages redoutable qui devra les traquer, les identifier et les faire payer.

Les premières images du film Prime Video

C'est donc Franck Gastambide qui incarnera ce tueur à gages. Et à en croire les premières images dévoilées, il faudra mieux le prendre au sérieux (voir photo en une d'article). Outre Franck Gastambide, on retrouvera au casting Zoé Marchal (Nouveaux Riches), Bosh, Maréva Ranarivelo, Alassane Diong qui joueront les membres de cette bande. Une autre photo du film présente le groupe d'amis au sein d'un palace, et une dernière montre Zoé Marchal en pleine nature essayant visiblement d'échapper au tueur. Le film n'a pas encore de date de sortie.

Zoé Marchal - Carjackers ©Prime Video