François Hollande va doubler un personnage de film d'animation

François Hollande a accepté de prêter sa voix pour les besoins d'un film d'animation inspiré de la série "Silex and the City" du dessinateur Jul. L'ancien président aurait déjà fait les enregistrements pour ce long-métrage qui pourrait sortir à l'automne 2023.

François Hollande prête sa voix

François Hollande aurait-il décidé de se reconvertir dans le cinéma ? L'ancien président de la République (de 2012 à 2017) va en tout cas faire ses débuts en tant que doubleur pour un film d'animation. Une information surprenante qui vient de son entourage et du dessinateur Jul interrogés par l'AFP. C'est en effet pour un film d'animation inspiré de la bande dessinée Silex and the City (adaptée en dessin animé pour Arte en 2012) que François Hollande aurait accepté de se lancer dans cet exercice.

François Hollande et Julie Gayet ©AFP

Rappelons que François Hollande partage sa vie avec Julie Gayet, qui œuvre dans le cinéma en tant qu'actrice et productrice depuis plusieurs décennies. Si cette dernière est une habituée du milieu, il s'agit d'une première pour l'ancien président. C'est alors avec sa compagne qu'il aurait enregistré les voix de personnages du film. Et alors que Jul a déjà fait intervenir des personnalités dans la série Silex and the City, il s'agira d'une première pour un président de la République. L'auteur avait par ailleurs déjà demandé à François Hollande, des années auparavant, de prêter sa voix, mais ce dernier avait jusqu'à présent décliné l'invitation.

Un film attendu pour 2023

Toujours auprès de l'AFP, Jul a donné quelques précisions sur son film. Il explique notamment que les voix ont déjà été enregistrées avant même que l'animation ne soit terminée, et a loué le travail de François Hollande.

Les voix sont enregistrées avant et on anime par-dessus. Il y a des gens qui sont plus ou moins douée. Lui, c'est un comédien démentiel. Il était dingue, hyper marrant.

Silex and the City ©Arte

On ne sait pas encore quel personnage aura droit à la voix de l'ancien président de la République. Mais le dessinateur précise qu'il "ouvre le film, et on le retrouve tout du long". En plus de François Hollande, le long-métrage co-réalisé avec Jean-Paul Guigue aura dans ses rangs les voix de Guillaume Gallienne, Clément Sibony, Léa Drucker, Frédéric Pierrot, Bruno Solo ou encore Michel Vuillermoz. On ne sait pas encore quand sortira le film. Mais Jul espère pouvoir le présenter à l'automne 2023.