François Ozon adapte un grand cinéaste allemand avec Isabelle Adjani

En juillet dernier, François Ozon a dévoilé son dernier film, "Été 85". Le long-métrage faisait partie des nommés lors de la cérémonie des César, la semaine dernière. Et le cinéaste ne perd pas de temps puisqu’il prépare déjà un nouveau projet avec Isabelle Adjani en premier rôle.

Les larmes amères de Petra von Kant revisité par Ozon

Alors que son dernier film est sorti il y a moins d’un an, et qu'il vient de mettre en boîte Tout s'est bien passé avec notamment Sophie Marceau, François Ozon est toujours sur le pont. Il prépare en effet actuellement une adaptation en film de la pièce de théâtre allemande Les larmes amères de Petra von Kant. Le très réputé Rainer Werner Fassbinder avait lui-même écrit la pièce et en avait dirigé l’adaptation au cinéma, sortie en 1972.

L’histoire de Les larmes amères de Petra von Kant est centrée sur une créatrice de mode de la bourgeoisie allemande. Habitant avec son assistante Marlene, Petra passe son temps à la maltraiter et l’humilier. Mais lorsqu’elle fait la connaissance de Karin, son monde change. La créatrice s’éprend de la jeune femme issue d’un milieu plus modeste, et entame une liaison mouvementée avec elle…

Les larmes amères de Petra von Kant © Rainer Werner Fassbinder Foundation

Reste à savoir en quoi l’histoire imaginée par Ozon innovera par rapport à la version originale de Fassbinder. Quoi qu’il en soit, il ne s’aventurera pas totalement en terrain inconnu, puisqu’il s’agira de la deuxième adaptation d’une œuvre de l’Allemand pour le réalisateur français. Ce dernier a déjà signé sa propre version de Gouttes d’eau sur pierre brûlante, une autre histoire imaginée par le scénariste et réalisateur allemand.

Isabelle Adjani et Denis Ménochet en têtes d’affiche

Pour ce qui est du casting de son adaptation de Les larmes amères de Petra von Kant, François Ozon a déjà choisi ses deux têtes d’affiche. Isabelle Adjani jouera le personnage au centre de l’histoire. Il s’agira de la première collaboration entre le cinéaste et l’actrice, avec qui Ozon souhaitait faire un film depuis longtemps. Adjani donnera la réplique à Denis Ménochet, que l’on retrouvera bientôt dans Désigné Coupable et qu’Ozon a déjà dirigé dans Grâce à Dieu.

Si on sait que les deux acteurs composeront donc la paire principale au centre de l’histoire. Le reste de la distribution est pour le moment inconnu. Quoi qu’il en soit, le projet est déjà bien avancé. En plus d’avoir déjà choisi ses deux têtes principaux comédiens, Ozon débutera bientôt le tournage de son 21ème long-métrage. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour le nouveau Les larmes amères de Petra von Kant. Mais on peut espérer en avoir une d’ici quelques mois.