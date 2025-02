François Ozon va adapter l’un des romans les plus célèbres de la littérature française

Pour son prochain film, François Ozon a choisi un pari risqué. Car il va adapter l’un des romans français les plus populaires de tous les temps : "L’Étranger".

François Ozon va adapter L’Étranger !

Le dernier film en date de François Ozon a été un joli succès à sa sortie. Arrivé dans les salles en octobre 2024, Quand vient l’automne a fait plus de 674 000 entrées, selon les chiffres d’Allociné. Il a également été récompensé de deux prix lors du Festival international du film de Saint-Sébastien.

Plusieurs mois après la sortie de Quand vient l’automne, nous apprenons que François Ozon a trouvé son nouveau projet. Et celui-ci est particulièrement ambitieux. Car selon les informations de Satellifacts, le cinéaste va s’attaquer à une adaptation en film de L’Étranger, le roman cultissime d’Albert Camus.

Le troisième roman francophone le plus vendu au monde

Avec l’essai Le Mythe de Sisyphe et les pièces de théâtre Caligula et Le Malentendu, L’Étranger fait partie de la tétralogie nommée par Albert Camus « le cycle de l’absurde ». Publié en 1942, le roman est tout simplement l’un des plus célèbres de la littérature française. Selon Le Point, il est le troisième roman francophone le plus vendu de tous les temps dans le monde. Il est seulement devancé par Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry et Vingt Mille Lieuses sous les mers, écrit par Jules Verne.

Composé de deux parties, L’Étranger s’intéresse à un homme du nom de Meursault, qui vie en Algérie française. Un jour, il tue accidentellement un Arabe sur une plage avec un revolver. Son attitude désinvolte lors de son procès provoque ensuite la surprise chez les gens présents dans la salle d’audience.

Le tournage débutera bientôt au Maroc

François Ozon ne sera pas le premier à s’attaquer à une adaptation du célèbre roman d’Albert Camus en film. Luchino Visconti s’y est déjà essayé il y a plusieurs décennies. L’Étranger est sorti en 1967. C’est Marcello Mastroianni qui y incarnait Meursault.

On ne sait pas encore qui incarnera le principal personnage de l’histoire dans la nouvelle adaptation du livre. Mais le nom de l’acteur choisi ne devrait pas tarder à filtrer. Car Satellifacts révèle également que le tournage du long-métrage devrait commencer en avril prochain au Maroc. On devrait donc bientôt savoir qui incarnera Meursault dans cette nouvelle version.

La nouvelle adaptation de L’Étranger n’a pas encore de date de sortie. Mais étant donné qu’elle sera tournée dans quelques mois, elle devrait sortir en 2026.