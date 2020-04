Frankenstein : la pièce de théâtre avec Benedict Cumberbatch dispo sur YouTube

L’adaptation théâtrale de Danny Boyle du célèbre roman de Mary Shelley, "Frankenstein", sera bientôt diffusée sur YouTube. Datant de 2011, elle était portée par Benedict Cumberbatch et Jonny Lee Miller, et avait été très bien reçue par la critique.

En cette période de confinement, de nombreuses œuvres normalement dédiées à d’autres plateformes se retrouvent sur Internet pour proposer du contenu divertissant aux internautes. Alors que de nombreux studios décident donc de sortir leurs films directement en VOD, The National Theatre a décidé de se joindre en mouvement. Il mettra ainsi en ligne gratuitement sur YouTube l’adaptation théâtrale de Frankenstein de Danny Boyle, portée par Benedict Cumberbatch et Jonny Lee Miller.

Comme le rapporte Bloody Disgusting, la pièce sera diffusée sur la chaîne YouTube du National Theatre jeudi 30 avril et vendredi 1er mai. Les internautes pourront alors découvrir (ou redécouvrir) l’une des adaptations les plus originales de l’histoire de Mary Shelley. Dans cette version du réalisateur de Trainspotting, Cumberbatch et Miller alternent les rôles du Docteur Frankenstein et du monstre.

Une version très originale de l’histoire de Frankenstein

Il est amusant de noter que les deux acteurs jouent ici les mêmes rôles alors qu’ils ont aussi tous les deux interprété en même temps Sherlock Holmes dans deux séries différentes. Cumberbatch a été révélé par la production de la BBC Sherlock tandis que Miller jouait le célèbre détective dans une version de l’histoire de Conan Doyle transposée en Amérique, Elementary.

Comme de nombreuses adaptations du livre de Shelley, la pièce de Boyle a de nombreuses différences avec l’intrigue originale. La plus grosse de ces différences est certainement le fait que l’histoire est cette fois racontée du point de vue du monstre plutôt que de celle de son créateur.

Datant de 2011, la pièce avait été très bien reçue par la critique, remportant de nombreux prix. Elle avait été aussi diffusée au cinéma à sa sortie, et est depuis retournée dans les salles obscures à plusieurs reprises.

En ce qui concerne l’actualité du réalisateur, certaines rumeurs circulant régulièrement sur Internet annoncent son envie de donner une suite à 28 jours plus tard. D’autres disent qu’il supervisera la production de l’adaptation en série de La Plage. On en saura sûrement un peu plus sur ces possibles projets une fois que l’épidémie du coronavirus sera terminée.

Cumberbatch sera lui très présent sur les écrans de cinéma dans les mois à venir. Il sera prochainement à l’affiche d’Ironbark, de Louis Wain, de Prisoner 760 et du Pouvoir du chien. Après cela, on le retrouvera dans le costume de Doctor Strange dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.