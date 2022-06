Fratè : c'est quoi cette comédie avec Thomas Ngijol ?

Thomas Ngijol et Samir Guesmi incarnent deux frères qui se rencontrent à la mort de leur père et qui ont bien du mal à se supporter dans "Fratè". Une comédie tendre et très drôle, qui bénéficie d'un cadre somptueux et d'une belle alchimie entre les deux acteurs principaux.

Fratè : frangins malgré eux

Après leur collaboration sur un spectacle et sur des sketchs de l'humoriste, ainsi que sur Fastlife et Black Snake : La légende du serpent noir, Thomas Ngijol et Karole Rocher travaillent à nouveau ensemble sur Fratè. Dans ce long-métrage tourné en Corse, et plus particulièrement dans le village de Vezzani, le comédien prête ses traits à Dumè, de retour sur la terre qu'il affectionne tant pour l'enterrement de son père.

C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de Lucien (Samir Guesmi), un frère dont il ne soupçonnait pas l'existence. Si la rencontre s'avère déjà un brin compliquée, les choses se compliquent entre eux lorsqu'ils apprennent que leur paternel leur a légué à chacun une partie de sa demeure. La cohabitation à Vezzani s'annonce difficile...

Fratè ©Le Pacte

Dans sa difficulté à s'entendre et ses réactions puériles, le tandem de Fratè rappelle celui du génial Frangins malgré eux, influence revendiquée pour cette comédie. Néanmoins, Thomas Ngijol et Samir Guesmi sont loin de livrer de pâles imitations de Will Ferrell et John C. Reilly.

Leur alchimie offre au film certains de ses plus beaux moments, la jalousie et la nervosité du premier contrastant à merveille avec la gentillesse et la candeur du second. Moins caricaturaux que ceux de Fastlife ou Black Snake, les personnages de Fratè suscitent très vite l'attachement et leur spontanéité fait mouche.

Une lettre d'amour à la Corse

L'autre grand atout du long-métrage est bien évidemment la Corse. Karole Rocher et sa fille Barbara Biancardini, qui se sont associées à la mise en scène, connaissent parfaitement Vezzani et ses environs, et cela se ressent totalement. Les figurants sont d'ailleurs les gens du village et les acteurs secondaires, à l'image des excellents Marie-Ange Geronimi et Cédric Appietto, sont tous corses.

Tourné en seulement 19 jours, Fratè dégage ainsi une ambiance familiale et chaleureuse. La comédie prend la forme d'une lettre d'amour touchante à une terre, ce qui était l'intention première des réalisatrices. Karole Rocher confie à propos de ce projet très personnel :

Je ne sais pas quelle sera la carrière du film mais je sais qu’il est d’abord le film de Vezzani et de ses habitants et que, dans plusieurs générations, il comptera pour ceux qui nous y succèderont.

Fratè est à découvrir au cinéma dès le 15 juin 2022.