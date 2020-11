Freaky et Happy Birthdead pourraient exister dans le même univers

Le réalisateur de « Happy Birthdead », Christopher Landon, fait en ce moment la promotion de son nouveau film « Freaky ». Il vient de révéler que ses deux œuvres pourraient totalement évoluer dans un univers commun.

De Happy Birthdead à Freaky

Christopher Landon est un habitué de Blumhouse, pour qui il réalise des films depuis presque 10 ans. Le cinéaste se fait connaître en 2013 quand il met en scène Paranormal Activity : The Marked Ones. Puis, en 2015, il réalise le décalé Manuel de survie à l'apocalypse Zombie, un divertissement agréable et franchement unique. Mais c'est en 2017, avec Happy Birthdead, que le réalisateur explose vraiment. Le film reçoit des critiques majoritairement positives, et cette relecture horrifique d'Un jour sans fin rapporte plus de 125 millions de dollars de recettes pour un budget de 4,8 millions. Sacrée performance. Universal et Blumhouse ont donc produit une suite, sortie en 2019, qui a rapporté plus de 64 millions de dollars pour un budget de 9 millions.

© Universal Pictures

Cette année, Christopher Landon est de retour avec sa nouvelle comédie horrifique : Freaky. Le film devait sortir cet hiver, mais avec la pandémie de Covid-19, il a été repoussé à une date ultérieure. Porté par Vince Vaughn et Kathryn Newton, Freaky raconte comment un tueur psychopathe se retrouve dans le corps d'une jolie lycéenne. Alors qu'il faisait la promotion de ce nouveau film, le cinéaste a abordé l'idée d'un univers connecté.

Nouvel univers connecté ?

Tout en soulignant les ressemblances entre Happy Birthdead et Freaky, Christopher Landon a envisagé la possibilité de faire un univers connecté entre les deux films. Il a exprimé cette idée au micro de Collider :

Je pense qu'ils existent dans le même univers spirituel, pour ainsi dire. Je pense que je pourrais facilement voir les personnages principaux des deux films se réunir et se raconter leurs aventures. Les deux genres sont connectés. Ils sont thématiquement connectés d'une manière assez étrange. Oui je pense que c'est un projet plausible.

© Universal Pictures

Lorsque les journalistes de Collider lui demandent si un crossover serait envisageable, Christopher Landon ne confirme, ni n'infirme cette possibilité : « Eh bien, on ne sait jamais. On ne sait jamais ! ».

C'est vrai que les deux films ont une forte identité commune. Que ce soit dans l'esthétique ou dans l'écriture, Happy Birthdead et Freaky sont sur la même longueur d'ondes. Les deux films respirent la même plastique, ont une photographie très proche et reposent sur des concepts issus de la même veine. Des petits budgets pour des films rigolos qui s'imposent comme des divertissements efficaces qui doivent beaucoup à leur pitch de départ. Les deux sont des parodies intelligentes des slasher movies, qui sont ici totalement revisités à travers ces teen movies malins et décalés. Bref, il n'y aurait absolument rien de surprenant à réunir les deux franchises. Affaire à suivre !