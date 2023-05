Freaky Friday 2 : Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan de retour dans la suite !

Excellente nouvelle pour les fans de la comédie "Freaky Friday" sortie en 2003 ! 20 ans plus tard, Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan reviendront dans la suite. On a hâte de retrouver Tess et Anna Coleman !

Freaky Friday : la comédie de toute une génération Sortie en décembre 2003 en France, la comédie Freaky Friday - Dans la peau de ma mère est un remake du film Un vendredi dingue, dingue, dingue avec Jodie Foster sorti en 1976. Porté par le duo Lindsay Lohan / Jamie Lee Curtis, le film traite d'une relation compliquée entre une mère et sa fille adolescente qui ont du mal à s'entendre. Un soir, alors qu'elles dînent dans un restaurant chinois, un mystérieux sort leur est lancé par la gérante de l'établissement et elles se réveillent le lendemain matin dans le corps de l'autre. La mère de famille redevient donc lycéenne et l'ado doit gérer une vie d'adulte bien remplie. Le tout évidemment sans éveiller les soupçons de leur entourage, ce qui donne lieu à des situations rocambolesques. Freaky Friday © Walt Disney Pictures Au même titre que Lolita malgré moi, Freaky Friday est une comédie culte qui a marqué toute une génération, avec une Lindsay Lohan au sommet de sa popularité. Vingt ans plus tard, Anna et Tess Coleman s'apprêtent à revenir une nouvelle fois sur les écrans. Freaky Friday 2 : c'est officiel ! En octobre dernier, Jamie Lee Curtis avait déclaré qu'elle avait des idées pour une potentielle suite, et qu'elle en avait touché un mot à Disney. Cela naissait d'une véritable envie de revenir dans la peau de son personnage et de retrouver Lindsay Lohan. Sept mois plus tard, cette idée a fait son chemin et Freaky Friday 2 est désormais bel et bien en développement ! L'information a été confirmée par The Hollywood Reporter qui confirme également que les deux actrices seront bien de retour devant la caméra. Lindsay Lohan avait déjà fait savoir qu'elle était totalement ouverte à une suite de la comédie culte. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les détails de l'intrigue, ni même si ce film est destiné aux salles ou à la plateforme de streaming Disney+.