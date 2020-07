Free Guy : des images inédites de la comédie avec Ryan Reynolds - CinéSéries

La 20th Century Studios vient de dévoiler des images inédites de la future comédie « Free Guy » avec Ryan Reynolds. Des photographies qui mettent en scène le comédien aux côtés de l'actrice Jodie Comer. Le film est attendu le 9 décembre 2020 dans les salles de cinéma.

Free Guy : le prochain succès de Ryan Reynolds

Attendu pour le 9 décembre prochain, Free Guy est le nouveau film de Shawn Levy. Le réalisateur de la saga La Nuit au musée est de retour à la comédie avec ce film pas comme les autres. Free Guy repose ses éléments comiques sur des ressorts inédits. Le métrage raconte comment un employé de banque découvre un jour qu'il est en fait un personnage secondaire d'un jeu vidéo. Il décide alors de sortir de sa condition de PNJ (personnage non-joueur) pour devenir le propre héros de son histoire. Évoluant désormais dans un monde sans limite, il va tout mettre en œuvre pour sauver sa réalité. En effet, son jeu, intitulé Free City, est menacé d'être arrêté. Outre la présence de Ryan Reynolds qui officie également à la production, le reste du casting se compose de Jodie Comer, Lil Rel Howery et Taika Waititi. Il faut également noter la présence de la star de Stranger Things : Joe Keery.

Des images inédites

La 20th Century Studios et Walt Disney Studios viennent de partager trois nouvelles photographies de Free Guy. Ces images dévoilent Ryan Reynolds et Jodie Comer en plein milieu de leur mission. Ils sont tous les deux dans différents décors ce qui laisse suggérer qu'ils travailleront ensemble. Il y a peu, Ryan Reynolds a déclaré que Free Guy était le meilleur tournage de sa carrière. Il affirme que le film sera totalement déjanté. Et au vu des précédents teasers, il est vrai que le film de Shawn Levy promet d'être hilarant. L'humour absurde est omniprésent. Même si Free Guy n'est pas l'adaptation d'un jeu vidéo spécifique, il tire évidemment son influence de jeux populaires se déroulant dans un univers étendu comme GTA. Shawn Levy semble se donner à fond, et c'est finalement ce qu'on lui demandait. Réponse le 9 décembre 2020 dans les salles obscures.

Découvrez les images en cliquant sur la galerie ci-dessous :





Retrouvez ici la bande-annonce de Free Guy.