Free Guy : la comédie avec Ryan Reynolds se dévoile dans une nouvelle bande-annonce hilarante

La 20th Century Fox vient de dévoiler une bande-annonce inédite de « Free Guy », la nouvelle comédie de Shawn Levy, portée par Ryan Reynolds. Et ces nouvelles images rassurent quant au contenu de cette œuvre, qui s’annonce comme une comédie hilarante et intelligente.

Free Guy : la nouvelle comédie de Shawn Levy

Pour le moment, Free Guy est attendu en salles le 9 décembre prochain, mais en raison de la situation sanitaire encore compliquée, cette date pourrait malheureusement changer. Portée par Ryan Reynolds, il s’agit de la nouvelle comédie de Shawn Levy, le réalisateur de la saga La Nuit au Musée, de Les Stagiaires ou encore de Crazy Night. Il a également mis en scène de nombreux épisodes de la série Stranger Things.

Avec Free Guy, le cinéaste semble particulièrement inspiré tant le synopsis a quelque chose de totalement inédit. Le long-métrage raconte le destin de Guy, un employé de banque, qui découvre un jour qu’il est un personnage non-joueur (PNJ) dans un jeu vidéo. Toute sa réalité est en fait programmée et il n’est pas maître de son destin. Il décide alors de briser les codes et devient le héros de sa propre histoire. Désormais, il évolue dans un monde qui n’a pratiquement aucune limite et il va tout mettre en œuvre pour le sauver. En effet, son jeu, intitulé Free City, sera prochainement annulé.

Une bande-annonce ultra efficace

Aujourd’hui, la 20th Century Fox vient de dévoiler la bande-annonce complète de Free Guy. De nouvelles images qui permettent d’appréhender davantage l’univers. L’intrigue est également précisée à travers les pérégrinations du personnage de Ryan Reynolds. Ce dernier va s’éprendre de Molotov Girl, une joueuse expérimentée de Free City, interprétée par Jodie Comer. Celle-ci va aider le héros à sauver sa ville. Guy va créer un véritable engouement. Ce petit PNJ qui va prendre en main son destin va entraîner une passion totale de la part du public, et des joueurs du monde réel. Le petit Guy va se créer une réputation mondiale. Une notoriété qui va peut-être lui permettre d’aller encore plus loin dans sa quête.

Cette nouvelle bande-annonce bourrée d'humour est également l’occasion de découvrir le reste du casting avec notamment Lil Rel Howery, Joe Keery et l’inimitable Taika Waititi. Le film promet également d'être bourré de références à la pop culture. L'oeuvre semble proposer une ambiance meta intéressante, en s'inscrivant quelque part entre Deadpool et Ready Player One. En tout cas, on bien hâte de découvrir ce blockbuster pas comme les autres.