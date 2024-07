Ce soir à la TV : 5 Oscars et une course-poursuite monumentale pour ce chef-d'oeuvre du cinéma

Immense succès critique et commercial, "French Connection" de William Friedkin est un des plus grands films policiers de l'histoire du cinéma, dont on retient notamment l'inoubliable performance de Gene Hackman et la course-poursuite monumentale. Il est à (re)voir ce soir 8 juillet sur Arte.

Le chef-d'oeuvre policier de William Friedkin

Étant donné les difficultés avec lesquelles William Friedkin a dû composer pour mettre en scène French Connection en 1971, le réalisateur américain alors âgé de 36 ans n'imaginait sans doute pas que son cinquième long-métrage deviendrait un classique instantané du Nouvel Hollywood.

French Connection - dont le scénario est inspiré de faits réels, le trafic de drogue entre la France et les États-Unis dans les années 60 - raconte ainsi l'histoire suivante :

Jimmy Doyle (Gene Hackman) et Buddy Russo (Roy Scheider) sont deux flics chargés de démanteler " filière française " par où transite de la drogue en partance pour les U.S.A. L'enquête menée par Doyle les mène à suspecter les patrons d'une petite boutique de confiserie à Brooklyn. A près de nombreuses filatures, Doyle et Russo démasquent deux patrons de la filière : Nicoli (Marcel Bozzuffi) et Charnier (Fernando Rey) venus s'installer clandestinement aux USA. Ils sont couverts par un célèbre présentateur de télévision Devereaux...

Style documentaire et consécration pour Gene Hackman

Inspiré par le cinéma de Costa-Gavras, et tout particulièrement Z, William Friedkin souhaite apporter à son film policier un maximum de réalisme. Avec les codes du cinéma documentaire, il favorise ainsi un tournage caméra à l'épaule, dans des décors réels et avec une lumière naturelle.

French Connection ©20th Century Fox

Dans ces images, Gene Hackman livre une très grande performance avec son rôle de Jimmy "Popeye" Doyle. À l'origine, William Friedkin ne voulait pas de cet acteur. Celui-ci, après de nombreuses apparitions à la télévision, commençait alors seulement à se faire remarquer au cinéma, avec notamment une nomination à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour Bonnie and Clyde en 1967. Le réalisateur envisageait ainsi pour incarner Doyle dans French Connection Paul Newman, Jackie Gleason, James Caan ou encore Steve McQueen. Mais avec un budget de production très serré (1,8 million de dollars), impossible de signer par exemple Newman ou McQueen.

Un immense succès critique et commercial

C'est finalement Gene Hackman qui est choisi. Et le résultat va au-delà des attentes. Pour sa performance, il est notamment distingué en 1972 par le Golden Globe et l'Oscar du Meilleur acteur, et en 1973 par le BAFTA. Il n'est pas le seul à être couronné pour French Connection, puisque le film obtient aussi le Golden Globe et l'Oscar du Meilleur film, le Golden Globe et l'Oscar du Meilleur réalisateur, l'Oscar du Meilleur scénario adapté et celui du Meilleur montage.

Côté box-office, French Connection est un succès aux États-Unis et dans le monde. Il encaisse 75 millions de dollars de recettes au box-office global.

En plus de sa mise en scène réaliste, de sa brillante adaptation du récit publié en 1969 et de ses performances de jeu, French Connection se donne aussi comme un thriller policier d'action avec sa course-poursuite mythique sous le métro aérien new-yorkais. Filmée en conditions réelles, montée brillamment pour rendre la sensation de violence et la brutalité des chocs, elle est célébrée à l'unanimité et devient immédiatement un modèle du genre.