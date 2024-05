French Lover : Omar Sy sera la star d'une nouvelle comédie pour Netflix

Un nouveau film français Netflix va très bientôt entrer en tournage et il aura pour tête d'affiche Omar Sy. Intitulé "French Lover", il s'agit d'une ambitieuse comédie romantique avec un très joli casting assemblé autour de l'acteur.

Omar Sy, le charme à la française

On n'arrête plus Omar Sy, l'acteur français qui a conquis Hollywood. Révélé au public mondial avec le succès Intouchables, il tourne depuis dans des grosses productions hollywoodiennes aussi bien que pour le cinéma français. Il a consolidé son statut de star mondiale avec la série Lupin, très grand succès de la plateforme Netflix.

Assane Diop (Omar Sy) - Lupin ©Netflix

C'est aussi sur Netflix qu'on le retrouvera en 2025, dans une nouvelle comédie romantique dont Variety a eu l'exclusivité des premières informations : French Lover. Et ce qu'on sait de ce nouveau film témoigne d'une sérieuse ambition.

La star de Lupin retrouve Hugo Gélin

C'est, entre autres, le réalisateur et producteur Hugo Gélin qui produira French Lover. Révélé avec le succès de son premier film Comme des frères, il a déjà travaillé avec Omar Sy. L'acteur portait en effet son deuxième long-métrage, Demain tout commence, sorti en 2016. Depuis, Hugo Gélin a rencontré un joli succès avec son troisième film Mon inconnue, sorti en 2019. Il travaillera avec son épouse Nina Rives, directrice artistique qui fera ses grands débuts à la réalisation pour French Lover. Celle-ci a déclaré à Variety :

Je suis très enthousiaste de travailler avec les très talentueux Omar Sy et Hugo Gélin pour mon premier film. C'est, assez simplement, une comédie romantique faite par des gens qui s'aiment et qui se font rire.

L'histoire de French Lover joue la simplicité et va s'appuyer sur un duo charismatique. Omar Sy y incarne Abel Camara, l'acteur star du moment, qui va rencontrer Marion, une girl next door incarnée par Sara Giraudeau. Alors qu'a priori rien ne les rapproche, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et vivre une grande histoire d'amour.

Pour accompagner ces deux comédiens principaux au casting, Pascale Arbillot et Alban Ivanov sont déjà annoncés. La production de French Lover doit commencer dès le 27 mai 2024, soit quelques jours après la clôture du Festival de Cannes 2024, auquel est présent Omar Sy en tant que juré, sous la présidence de Greta Gerwig.