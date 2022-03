Fresh sur Disney+ : c'est quoi ce film de cannibales avec Sebastian Stan et Daisy Edgar-Jones ?

Sebastian Stan et Daisy Edgar-Jones se donnent la réplique dans "Fresh", une fausse romance qui vire au cauchemar gore. Un thriller surprenant à découvrir pour les adultes sur Disney+.

L'histoire de Fresh

Dans Fresh, on suit Noa une jeune femme qui commence à se lasser des mauvais rendez-vous et des applications de rencontres. Au fond, pourquoi ne pas vivre simplement toute seule et arrêter de songer à se caser ? C'est bien ce qu'elle se dit, avec le soutien de sa meilleure amie Mollie. Jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Steve au milieu des fruits et des légumes du supermarché. Un garçon charmant, un peu maladroit dans sa manière de l'aborder mais suffisamment sympathique pour qu'elle accepte de lui donner son numéro.

Fresh ©Disney+

La suite a tout d'une jolie comédie romantique. Noa et Steve se plaisent. Ils sont sur la même longueur d'ondes et, pris par l'excitation du début de leur relation, Noa accepte de passer un week-end en amoureux. Sauf que la belle romance va virer au cauchemar puisqu'en réalité Steve n'est pas si charmant et a volontairement omis quelques détails sur sa vie. Notamment son goût, littéralement, pour les femmes...

Sebastian Stan et Daisy Edgar-Jones sont à croquer !

Avec Fresh, la réalisatrice Mimi Cave souhaitait montrer d'abord une part du quotidien des femmes. La façon dont elles doivent gérer le monde et évaluer constamment le danger autour d'elles. Même dans les relations amoureuses. On le voit avec Mollie qui tentera d'obtenir sur Internet des informations sur Steve pour vérifier qu'il n'est pas un taré. Mais il y a aussi dans ce premier long-métrage une vision de la folie humaine, motivée en partie par la richesse et le monde capitaliste. Un film de son époque, qui pourrait rappeler sur certains aspects le Get Out (2017) de Jordan Peele.

Fresh ©Disney+

Pour raconter son histoire, la cinéaste peut compter sur un beau duo avec Sebastian Stan et Daisy Edgar-Jones. Si une parfaite alchimie se fait ressentir entre eux, elle n'en est que plus inquiétante une fois les premières révélations faites. Fresh nous plonge ainsi doucement dans l'horreur, avec des scènes visuellement gores. Daisy Edgar-Jones est, elle, éminemment empathique. On ressent sa douleur, son effroi, son dégoût, mais aussi ce qui pourrai découler vers une forme de fascination morbide pour ce qui se trame autour d'elle. Du moins jusqu'à un final aussi douloureux que jouissif.

Si vous avez le cœur bien accroché, on vous invite donc à découvrir Fresh dès le 4 mars sur Disney+ grâce à Star, la section pour adultes.