Fright Night : le réalisateur du film original travaille actuellement sur une suite

Tom Holland, le réalisateur de « Chucky », aimerait beaucoup proposer une suite de son film original « Vampires, vous avez dit vampires ? ». Une suite qui effacerait celle de 1988 et le remake de 2011.

Fright Night : retour sur un film culte

En 1985, le réalisateur spécialiste de l'horreur Tom Holland met en scène Vampire, vous avez dit vampire ? (Fright Night en version originale). Petit classique du genre, le film raconte le destin de Charlie Brewster, un adolescent sans histoire qui rythme sa vie avec sa mère, sa petite copine et ses amis. Tout va aller de travers quand son nouveau voisin s'avère être un vampire...

Avec Vampire, vous avez dit Vampire ? Tom Holland, à qui l'on doit également le premier Chucky, propose une série B attachante et aujourd'hui culte. Le film avait rapporté plus de 24 millions de dollars au box-office à l'époque. Conséquemment à ce succès, une suite a été réalisée par Tommy Lee Wallace en 1988. Puis, en 2011, Craig Gillespie propose un remake porté par Colin Farrell, Toni Collette et le regretté Anton Yelchin. Aujourd'hui, Tom Holland aimerait beaucoup offrir une suite à son classique de 1985. Un deuxième film qui reprendrait directement après les événements de Vampire, vous avez dit vampire ? et enterrerait ainsi le film de Tommy Lee Wallace.

Suite, vous avez dit suite ?

Lors d'une interview avec Syfy, Tom Holland (à ne pas confondre donc avec son homonyme qui interprète Spider-Man) a partagé son désir de faire une suite à Vampire, vous avez dit vampire ? :

J'essaie toujours. J'écris une suite de Fright Night en ce moment. Je l'intitule Fright Night 2 : Resurrection. Bien sûr, Charlie est de retour, tout comme Evil Ed. Je ramène tout ceux qui veulent revenir. Je l'appelle Resurrection parce que nous devons ressusciter Billy Cole et Jerry Dandridge. Mais je ne veux pas en dire plus pour le moment.

Ainsi, Tom Holland, sans trop en dévoiler, désire réutiliser la formule de Halloween. En effet, le film de David Gordon Green, sorti en 2018, reprenait directement après les événements du premier chef-d’œuvre de John Carpenter, effaçant ainsi toutes les innombrables suites du canon de la franchise. Le métrage rappelait pour l'occasion Jamie Lee Curtis qui reprenait son rôle culte de Laurie Srode. Tom Holland veut donc adopter la même logique avec Vampire, vous avez dit vampire ?. Pour le meilleur ?