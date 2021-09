Fumer fait tousser : un casting royal pour le prochain Quentin Dupieux

Quentin Dupieux est de nouveau de retour derrière la caméra pour mettre en scène son nouveau film : « Fumer fait tousser ». Le tournage vient tout juste de débuter, dévoilant ainsi le casting hallucinant de ce nouveau projet.

Quentin Dupieux : réalisateur compulsif

Avant d'être réalisateur, Quentin Dupieux est un célèbre compositeur de musique techno. Connu sous le nom de Mr Oizo il devient en 1999 l'une des figures principales de la french touch. Grâce à ce succès, il passe derrière la caméra en 2001 avec son premier court-métrage intitulé Nonfilm. Il faut ensuite attendre 2006 pour que le cinéaste mette en scène son premier long-métrage avec Eric et Ramzy : Steak.

Mandibules ©MementoFilm

Puis il décide alors de partir aux Etats-Unis où il mettra en scène trois films aujourd'hui très réputés : Rubber, Wrong et Wrong Cops. Puis, avec Réalité, en 2014, il signe sans doute son film le plus ambitieux, basé sur un scénario vieux de plusieurs années. Porté par Alain Chabat, le long-métrage marque aussi son retour prochain en France. En effet, à partir de Au Poste ! En 2018, Quentin Dupieux reste sur le territoire français et enchaîne les projets à une vitesse folle avec un film par an : Le Daim (2019), Mandibules (2020) et Incroyable mais vrai attendu prochainement.

Fumer fait tousser : un casting hallucinant

Alors que Incroyable mais vrai n'est même pas encore sorti, Quentin Dupieux travaille déjà sur son prochain film. Intitulé Fumer fait tousser, le projet est entré en tournage ce jeudi 9 septembre 2021, comme l'a annoncé le cinéaste sur son compte Instagram. Ce dernier a également révélé le casting qui l'accompagnera dans cette aventure. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette fois il a fait fort.

Fumer fait tousser va donc réunir notamment Gilles Lellouche (récemment à l'affiche de BAC Nord) ; Vincent Lacoste (Mes jours de gloire) ; Anaïs Demoustier (en salle le 15 septembre avec Les amours d'Anaïs) ; Jean-Pascal Zadi (César du Meilleur espoir pour Tout simplement noir) ; Oulaya Amamra (à l'affiche de Fragile depuis le 25 août dernier) ; Adèle Exarchopoulos (qui était déjà dans Mandibules) ; le YouTuber Jérôme Niel ; Doria Tillier (récemment à l'affiche de Présidents) ; l'humoriste Blanche Gardin (Effacer l'historique) ; Benoît Poelvoorde (qui était déjà à l'affiche de Au Poste!) ; Alain Chabat (qui revient chez Quentin Dupieux après Réalité et Incroyable mais vrai) ; et enfin Grégoire Ludig et David Marsais, aka Le Palmalshow, qui étaient les têtes d'affiches de Mandibules.

Pour le moment, Fumer fait tousser n'a pas encore de date de sortie, ni même de synopsis, mais ce casting à lui seul suffit à créer une hype intersidérale !