Furiosa : Anya Taylor-Joy annonce un film Mad Max "sale" et "sanglant"

Alors qu'elle vient de terminer le tournage de "Furiosa", préquel de "Mad Max Fury Road", l'actrice Anya Taylor-Joy a déclaré que ce film était de loin le plus "sale" et le plus "sanglant" qu'elle ait fait. Quand on connaît sa filmographie, c'est donc beaucoup dire...

Anya Taylor-Joy, digne héritière de Charlize Theron ?

À 26 ans, l'actrice Anya Taylor-Joy peut déjà s'enorgueillir de plusieurs performances abouties et très remarquées. Que ce soit notamment chez Robert Eggers ou M. Night Shyamalan, Anya Taylor-Joy déploie une fascinante et séduisante étrangeté. Ce qu'a par exemple parfaitement compris Edgar Wright, qui lui confie le très beau rôle de Sandie dans Last Night in Soho.

L'horreur et l'épouvante sont ainsi des genres de cinéma dans lesquels l'actrice, actuellement à l'affiche de la satire horrifique Le Menu, brille de mille feux. Il apparaît alors comme une évidence qu'elle ait été choisie par George Miller pour incarner le rôle-titre de son prochain film Furiosa, à la fois préquel et spin-off de Mad Max : Fury Road.

Imperator Furiosa (Charlize Theron) - Mad Max : Fury Road ©Warner Bros.

Dans Furiosa, Anya Taylor-Joy incarne Furiosa dans sa jeunesse. Celle-ci, véritable personnage principal de Mad Max : Fury Road, y était incarnée par Charlize Theron. Une performance monstrueuse de l'actrice sud-africaine qui est à placer au tout premier rang des nombreuses qualités du film. Héritière désignée de Charlize Theron, Anya Taylor-Joy a-t-elle les épaules pour prendre sa suite ? On le saura le 22 mai 2024, date de la sortie de Furiosa en France. En attendant, on peut au moins s'assurer d'une chose : Anya Taylor-Joy a pris son pied dans cette production qu'elle décrit comme, à ce jour, la plus "sale" et la plus "sanglante" de sa filmographie.

Le sang lui va si bien

C'est dans une interview donnée à IndieWire qu'Anya Taylor-Joy s'est exprimée sur Furiosa, pour lequel elle vient de terminer ses prises de vue. Dans le rôle de Furiosa, dont Charlize Theron a fait une des plus grandes action heroines du cinéma, l'actrice s'est visiblement éclatée.

C'est (le film) le plus "sale" et le plus sanglant dans lequel j'ai été, et je pèse mes mots, c'est vraiment le cas. (...) À chaque fois que je peux me salir ou me couvrir de sang, et ne pas être parfaitement coquette et jolie, je vis ma meilleure vie, c'est comme ça que je me sens la plus à l'aise. Donc oui, "Furiosa" était pile dans mes cordes.

Olga (Anya Taylor-Joy) - The Northman ©Universal Pictures

Les quelques images de tournage qui nous sont parvenues le montrent, il faut effectivement s'attendre à retrouver toute la crasse, le vice, la violence et la brutalité de l'univers Mad Max dans Furiosa. Une expérience qu'Anya Taylor-Joy qualifie d'unique et, surtout, dont elle se dit particulièrement fière.

J'ai passé les sept derniers mois sur une différente planète. Je pense que j'ai besoin de m'asseoir et d'assimiler ce qui s'est passé pendant ces sept mois. Mais j'en suis incroyablement fière, et fière aussi de tous les gens avec qui j'ai pu travailler, de la quantité d'amour, d'effort et de labeur qu'on y a mis, j'ai très hâte de voir le résultat.

Ne reste plus maintenant qu'à se montrer patients, ce qui ne va pas être simple....