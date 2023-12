Furiosa : un premier trailer incroyable pour le prequel de Mad Max Fury Road

À quelques mois de sa sortie dans les salles, "Furiosa", le prequel de "Mad Max: Fury Road" porté par Anya Taylor-Joy se dévoile enfin avec une première bande-annonce impressionnante.

Furiosa : le prequel de Mad Max Fury Road se dévoile

George Miller a marqué les esprits en 2015 avec Mad Max : Fury Road. Le réalisateur revenait à son personnage emblématique porté par Mel Gibson durant trois films. Sauf que cette fois, c'est Tom Hardy qui y incarne le fameux Max dans un monde post-apocalyptique. Sous ses airs de remake/reboot, Fury Road est intéressant par la place donnée au héros. Un homme silencieux, toujours plus solitaire et qui se retrouve à conduire un groupe de jeunes femmes au loin pour échapper au terrible chef de guerre Immortan Joe.

Furiosa ©Warner Bros.

Max devient alors presque le personnage secondaire, puisque Furiosa (Charlize Theron) lui vole la vedette. Ce n'est alors pas pour rien si après le succès du film (qui on le rappelle est visuellement stupéfiant) une idée de spin-off centré sur l'héroïne a été évoqué. Finalement, le spin-off est devenu un prequel avec Anya Taylor-Joy pour reprendre le rôle de Charlize Theron. Et près neuf ans plus tard, on pourra enfin voir le résultat. Mais d'ici le 22 mai 2024, date de sortie de Furiosa, le film se dévoile d'abord avec une première bande-annonce tant attendue, révélée à l'occasion du CCXP qui se tenait au Brésil. La vidéo est à découvrir en une d'article, et ça envoie du lourd !

Anya Taylor-Joy face à Chris Hemsworth

On retrouve donc sur ces images une Furiosa bien plus jeune et déjà en danger, 45 ans après l'apocalypse. Dans le film, cette dernière va être arrachée à sa famille et tomber aux mains d'une horde de motards menée par Dementus. Durant leur traversée du Wasteland, ils vont croiser la route d'Immortan Joe. Furiosa va alors se retrouver au milieu d'une guerre entre les deux tyrans et lui faudra tout faire pour survivre et espérer rentrer chez elle.

Anya Taylor-Joy - Furiosa ©Warner Bros.

La vidéo nous en met plein les yeux et nous promet un film explosif et violent ! On est dans le même esprit que Fury Road avec des effets physiques impressionnants et une imagerie fascinante, sale et brulante. On ressent tout de même davantage l'usage d'effets numériques que dans le précédent film Mad Max, mais la proposition reste dingue !

Enfin, outre Anya Taylor-Joy, on retrouve au casting de Furiosa Chris Hemsworth (Dementus), assez méconnaissable avec son faux nez. Les deux interprètes sont les noms les plus connus, mais les autres visages présents (un paquet de "sales gueules") devraient marquer les esprits.

Rendez-vous le 22 mai 2024 dans les salles pour découvrir Furiosa qui devient plus que jamais l'un des films les plus attendus de 2024.