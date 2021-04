Furiosa : George Miller en dit plus sur le préquel de Mad Max

Préquel très attendu de la saga "Mad Max", "Furiosa" est un projet sur lequel son réalisateur George Miller sera une nouvelle fois très impliqué. Et pour ce cinquième volet de la franchise, le metteur en scène compte bien voir les choses en grand.

Et Miller créa Mad Max

Durant les années 70, l’aide financière apportée par le gouvernement australien permet un plus grand développement du cinéma de ce pays. Ainsi, une nouvelle génération d’acteurs et de réalisateurs commence à voir le jour, et des talents parviennent à passer les frontières de l’Australie. Parmi eux, on voit le réalisateur George Miller qui met en scène Mad Max. Porté par une future star hollywoodienne nommée Mel Gibson, la saga post-apocalyptique marque brillamment les années 80.

Trente-cinq ans plus tard, le réalisateur fait un retour tonitruant avec Mad Max : Fury Road, après les trois films sortis respectivement en 1979, 1981 et 1985. Point de Mel Gibson, mais un remplacement du personnage de Max par Tom Hardy. Surtout, ce dernier est accompagné de Charlize Theron, qui incarne la guerrière Furiosa. Un personnage qui va marquer le public, au point de prendre quasiment la place du héros de la franchise.

Furiosa (Charlize Theron) - Mad Max : Fury Road ©Warner Bros

Le triomphe critique et commercial de Mad Max : Fury Road est total. Très vite, un cinquième volet de la franchise est annoncé. Toutefois, le long-métrage sera un préquel centré sur le personnage de Furiosa. Adieu Charlize et bonjour Anna Taylor-Joy (The Witch, Split, Le Jeu de la dame) qui campera une version plus jeune de l’héroïne. Une autre actrice, encore inconnue, jouera également Furiosa, mais dans une version encore plus jeune que celle incarnée par Taylor-Joy. Mad Max : Furiosa verra également Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II faire partie de la distribution.

What a lovely day !

Lors d’une conférence de presse organisée ce dimanche en Australie, George Miller en a dévoilé un peu plus sur ce préquel. Ce dernier sera par ailleurs doté du budget le plus cher jamais accordé à un film australien. Le blockbuster sera notamment tourné dans le sud-est de l’Australie. Autant dire que le film apportera beaucoup dans les finances d’un pays lourdement impacté par la crise sanitaire.

Pour George Miller, le long-métrage se construira de manière très ambitieuse :

Je n'avais pas prévu de faire un film à gros spectacle. C'est juste une histoire que je voulais raconter. Il se trouve que nous avons beaucoup de choses à filmer. Ce que je peux dire, c'est que Fury Road se déroulait en l'espace de trois jours et deux nuits, et que sera une saga qui se déroulera sur plusieurs années. Il y a donc beaucoup d'éléments à tourner ! C'est tout ce que je peux dire pour le moment.

Il faudra patienter pour voir ce préquel. En effet, Mad Max : Furiosa ne sortira pas dans les salles avant le 23 juin 2023.

En attendant, il faudra se contenter de Three Thousand Years of Longing, drame réalisé par George Miller, et porté par Tilda Swinton et Idris Elba. Le film devrait sortir dans les prochains mois.