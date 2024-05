Furiosa : le nouveau film Mad Max déçoit et se rate au box-office

Présenté en grande pompe au Festival de Cannes 2024, "Furiosa" connaît un démarrage difficile au box-office américain et mondial. Une franche déception en soi, comparée aux débuts de Mad Max : Fury Road en 2015, et pour un box-office américain au plus bas pour un week-end du Memorial Day depuis 1995.

Furiosa n'attire pas les foules

Sa présentation acclamée au Festival de Cannes 2024, 9 ans après le choc Mad Max : Fury Road, et les critiques globalement très positives reçues (la nôtre avait des bémols) auraient-elles survendu Furiosa ? Modèle exemplaire de film d'action, animé par une performance mémorable d'Ana Taylor-Joy, Furiosa connaît en effet des débuts très difficiles au box-office américain et mondial, au terme de ses premiers jours dans les salles.

Sorti dans le monde le 22 et 23 mai 2024 et sur le territoire nord américain le 24, Furiosa a en effet sous-performé au box-office US, où selon Variety il était attendu à plus de 40 millions de dollars de recettes. Dimanche 26 mai, il n'avait ainsi encaissé que 25,5 millions de dollars, auxquels s'ajoutent 33,3 millions récoltés dans le monde. Un total s'élevant donc à 58,9 millions de dollars de recettes globales. À titre de comparaison, Mad Max : Fury Road avait rapporté 45,5 millions de dollars pour ses trois premiers jours, sur le seul territoire nord-américain. Même si le film devrait poursuivre sa carrière en salles durant plusieurs semaines, les 379,4 millions de dollars encaissés dans le monde de Mad Max : Fury Road semblent à cet instant très loin...

Un record par le bas

Cette sous-performance du film de George Miller, soulignée par le fait que Furiosa et Garfield, héros malgré lui se disputent une faible première place, constitue les plus mauvais chiffres réalisés lors d'un week-end du Memorial Day (jour de congé aux États-Unis en souvenir des disparus au combat, toutes guerres confondues) depuis 1995 et la sortie du film Casper. Une déception qui peut s'expliquer en (petite) partie par le classement R-rated de Furiosa...

À l'international, c'est en Corée que le film marche le mieux, où il a pris la première place du box-office. La France suit, où Furiosa a pris la deuxième place du week-end derrière le succès Un P'tit truc en plus. Comme pour Mad Max : Fury Road, qui avait récolté l'essentiel de ses recettes sur les territoires étrangers plus qu'à domicile, Furiosa va-t-il réaliser son succès à l'international ? Avec un budget de 168 millions de dollars à rentabiliser, la route s'annonce dans tous les cas très longue...