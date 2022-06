Furiosa : Mad Max présent dans le film ? Une photo sème le doute

L'un des véhicules les plus emblématiques de la saga "Mad Max" a été aperçu sur le tournage de "Furiosa", qui se déroule actuellement en Australie. Le retour de l'Interceptor signifie-t-il que Mad Max pourrait lui aussi être dans le prochain film de George Miller ?

Furiosa : les origines de l'héroïne dévoilées

En 2015, George Miller fait revenir un héros emblématique au cinéma avec Mad Max : Fury Road. Un long-métrage dans lequel le protagoniste incarné par Tom Hardy, qui remplace Mel Gibson, se fait voler la vedette par Furiosa, interprétée par Charlize Theron. Au service d'Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), l'"Imperator" décide de le trahir pour libérer ses "épouses", des jeunes femmes qui lui servent d'esclaves et qu'il séquestre afin qu'elles mettent au monde ses enfants. Sur sa route, elle rencontre Max Rockatansky et ils s'associent pour augmenter leurs chances de survie.

Mad Max : Fury Road ©Warner Bros.

Le réalisateur planche actuellement sur un préquel autour de ce personnage, sobrement intitulé Furiosa. Dans ce film, Anya Taylor-Joy (The Witch, Le Jeu de la dame) remplace Charlize Theron. Chris Hemsworth et Tom Burke complètent la distribution de ce projet qui se déroulera sur plusieurs années. Interrogé par 7NEWS Australia, le réalisateur déclarait l'an dernier :

Je n'avais pas l'intention de faire un grand film épique. C'est une histoire que je voulais raconter. Mais en fin de compte, il y a énormément de scènes différentes. La seule chose que je peux dire à ce sujet, c'est que Fury Road se déroulait sur trois jours et deux nuits. (...) (Furiosa) se déroule sur plusieurs années. Il y a donc beaucoup d'éléments différents.

Mad Max présent dans le film ?

Et parmi ces éléments, les fans devraient reconnaître le véhicule le plus emblématique de la franchise, récemment pris en photo sur le tournage qui bat actuellement son plein en Australie. Sur le cliché, il est possible de voir l'Interceptor, la fameuse Pursuit Special dotée d'un moteur V8 que Max récupère dans le premier opus et qui explose dans Mad Max 2 : Le Défi. Si elle n'apparaît pas dans Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre, elle fait son grand retour dans l'introduction de Fury Road, avant que les War Boys ne s'en emparent.

Ce cliché soulève évidemment de nombreuses questions. Max Rockatansky fera-t-il une apparition dans Furiosa ? George Miller va-t-il faire appel à un nouvel acteur pour lui prêter ses traits ? Le verra-t-on simplement de loin ? Croisera-t-il l'"Imperator" ? Un autre personnage sera-t-il au volant du bolide ? Il va falloir attendre un moment avant d'en savoir plus.

Étant donné que le long-métrage se déroulera sur plusieurs années et que George Miller reconnaît lui-même les incohérences dans la timeline de la saga, tout semble possible. Furiosa sortira le 22 mai 2024 dans les salles françaises.