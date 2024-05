Furiosa : les premiers avis sont tombés sur le prochain Mad Max

Quelques journalistes ont pu voir Furiosa avant la sortie du film dans les salles. Ils ont livré leurs impressions sur ce nouvel opus de la saga culte.

George Miller étend la franchise Mad Max avec Furiosa

La saga Mad Max s’agrandit avec Furiosa, qui sortira dans quelques semaines. Le long-métrage est cette fois un spin-off mais aussi un préquel de Fury Road. Son histoire est centrée sur une jeune femme qui est un jour capturée par un homme redoutable du nom de Dementus. Voulant absolument rentrer chez elle, elle devient alors obsédée par l’idée de se venger.

Furiosa (Anya Taylor-Joy) - Furiosa ©Warner Bros.

Comme tous les opus précédents de la franchise, Furiosa a été réalisé par George Miller. Si le troisième film de la saga avait été moins bien reçu, le cinéaste australien était revenu en force en 2015 avec Fury Road. On attend de savoir s’il confirmera avec son nouveau long-métrage. D’après les premiers journalistes ayant pu découvrir le film, c’est bel et bien le cas.

Des premiers avis dithyrambiques pour le film

Erik Davis fait partie de ceux ayant déjà pu découvrir Furiosa. Le journaliste de Fandango a clairement adoré ce qu’il a découvert. Selon lui, la nouvelle œuvre de George Miller est ainsi une démonstration de ce qu’est un film d’action « à son meilleur. » Il décrit ainsi le long-métrage comme « un film épique ». Qui contient notamment « les poursuites les plus folles, les personnages les plus grandiloquents et une cinématographie tout simplement superbe. »

David Ehrlich acquiesce. Le journaliste d’IndieWire a aussi été très enthousiasmé par Furiosa. Selon lui, le nouveau film de George Miller est tout simplement « vraiment, vraiment p***** de bon. » Il a ensuite développé son analyse du long-métrage : « Il opère à une vitesse très différente de Fury Road mais arrive à être encore plus riche et à écrire sa propre légende au sein du wasteland. » De son côté, le compte X Heroes Unbound parle même d’un « triomphe viscéral. »

Une avant-première à Canne avant une sortie quelques jours plus tard

Ces premiers avis vont donc faire grimper encore un peu plus l’attente autour de Furiosa. Le film sera projeté en avant-première hors-compétition au Festival de Cannes le 15 mai prochain. Puis, il sortira le 22 mai dans les cinémas français.