78 jours de tournage, 200 cascadeurs : cette scène du prochain Mad Max s'annonce folle

Le préquel de Mad Max : Fury Road consacré à Furiosa et toujours réalisé par George Miller possède une séquence d'action qui s'annonce totalement folle, et qui a nécessité à elle seule, plus de deux mois de tournage. Le film sera présenté en avant-première mondiale au prochain festival de Cannes, avant de sortir au cinéma le 22 mai.

Furiosa : le grand retour de George Miller et la saga Mad Max

En mai 2015, George Miller avait mis tous les cinéphiles en émoi avec son film Mad Max : Fury Road, présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes. Neuf ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence : George Miller sera de retour sur la Croisette pour présenter (hors compétition) son nouveau film de la saga Mad Max, consacré à la jeunesse de Furiosa, le personnage incarné par Charlize Theron dans Fury Road.

Situé dans un monde post-apocalyptique en déclin, le film suit la jeune Furiosa, interprétée par Anya Taylor-Joy, capturée par une horde de motards sous le commandement du redoutable seigneur de guerre Dementus (incarné par Chris Hemsworth).

Au cours de leur voyage à travers le Wasteland, un désert impitoyable, Furiosa et ses ravisseurs rencontrent la Citadelle, un bastion de civilisation sous la coupe de l'Immortan Joe (campé par Lachy Hulme). La rencontre entre Dementus et Immortan Joe déclenche une lutte acharnée pour la domination de ce monde chaotique. C'est dans ce contexte de guerre et de conflit que Furiosa doit faire face à d'innombrables épreuves, cherchant désespérément un moyen de retourner dans son foyer d'origine.

Une séquence dantesque attendue

Mad Max : Fury Road avait ébloui les cinéphiles du monde entier avec ses séquences de course-poursuite complètement dingues, tournées en plein désert, avec très peu d'effets spéciaux. Pour Furiosa, George Miller a, semble-t-il, renouvelé l'exploit, puisqu'une séquence seule a nécessité pas moins de 78 jours de tournage, et 200 cascadeurs.

C'est Anya Taylor-Joy, la star de ce nouveau film, qui a dévoilé les détails de cette scène, dans les colonnes de Total Film. Elle a ainsi confié qu'une scène d'action "d'une durée de 15 minutes" avait nécessité plus de deux mois de tournage, et la présence de 200 cascadeurs chaque jour. La comédienne a souligné l'importance de cette scène pour montrer les compétences et le courage de son personnage, ce qui est essentiel pour comprendre la résilience et l'ingéniosité de Furiosa. Il s'agit de la séquence la plus longue du film.

Après sa présentation en avant-première mondiale au festival de Cannes le 15 mai, Furiosa sortira dans les salles françaises une semaine plus tard, le 22 mai 2024. Les premiers retours cannois seront donc scrutés de très près. Nous aurons l'occasion de vous en reparler.