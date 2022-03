Furiosa : un célèbre Avenger sera le grand méchant du nouveau film Mad Max

Un des acteurs iconiques du MCU va passer du côté obscur et interpréter l'antagoniste principal dans "Furiosa" , le nouveau film "Mad Max" centré sur Imperator Furiosa, découverte dans "Mad Max : Fury Road".

Le préquel de Mad Max : Fury Road se précise

Après le succès de Mad Max : Fury Road, les fans de l'oeuvre de George Miller attendent impatiemment le nouveau développement de l'univers. On le sait, celui-ci prendra la forme d'un préquel à ce dernier film, Furiosa, centré sur le personnage d'Imperator Furiosa, interprété dans Mad Max : Fury Road par Charlize Theron. Un rôle dans lequel l'actrice sud-africaine a réussi une performance majeure, et qui a donc donné des idées à George Miller. Pour Furiosa, c'est l'actrice Anya Taylor-Joy, en pleine ascension après ses rôles dans Le Jeu de la Dame et Last Night in Soho, qui prêtera ses traits au personnage. On savait par ailleurs que Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen II faisaient aussi partie du casting, et on en sait un peu plus aujourd'hui !

Sandie (Anya Taylor-Joy) - Last Night in Soho ©Universal Pictures

Chris Hemsworth en antagoniste principal dans Furiosa

Celui qui interprète Thor dans le MCU, et compte pas mal de rôles de pur héros sur son CV, va ainsi passer du côté obscur pour Furiosa ! C'est dans le livre de Kyle Buchanan Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road qu'on l'apprend, via le récit du casting de Chris Hemsworth donné par P. J. Voeten, un des producteurs de Mad Max : Fury Road.

George a rencontré Chris d'abord par simple courtoisie, et puis a été séduit par l'idée. Il va jouer complètement à l'inverse de son style, il sera le principal méchant. Malheureusement, il faut qu'on retrouve d'autres acteurs pour les autres personnages, puisque certains sont aujourd'hui disparus : un nouvel Immortan Joe, un nouveau Bullet Farmer, et quelques autres.

Passé l'effet de surprise de voir la star de Tyler Rake et de Horse Soldiers endosser un rôle de pur antagoniste, on se fait très vite à cette idée, pleine de sens. En effet, Chris Hemsworth ne s'est pas encore investi dans le rôle d'un antagoniste depuis le début de sa carrière en 2009, à l'exception de son rôle dans le mineur Sale temps à l'hôtel El Royale. Mais après avoir sauvé le monde, ainsi que la veuve et l'orphelin à plusieurs reprises, Chris Hemsworth peut maintenant se permettre d'incarner un pur salopard dans une grande production - les antagonistes de l'univers Mad Max le sont -, sans risquer de trop perdre de sa très large communauté de fans.