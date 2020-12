Furiosa : une date de sortie annoncée pour le préquel de Mad Max : Fury Road

Warner Bros vient d’annoncer la date de sortie de "Furiosa", le préquel de "Mad Max Fury Road". Et il va falloir s’armer de patience avant de pouvoir découvrir le nouveau film de la franchise lancée en 1979.

Furiosa, le nouveau Mad Max et préquel de Fury Road

En 2015, George Miller ravivait la saga Mad Max avec un quatrième film, Fury Road. Dans ce nouveau volet, on retrouvait un Max cette fois incarné par Tom Hardy. Le personnage était embarqué dans une course-poursuite entre le tyrannique seigneur de guerre Immortal Joe et l’Imperator Furiosa, qui lui avait dérobé un précieux objet. Le nouveau film, Furiosa, sera un préquel centré sur le personnage incarné par Charlize Theron dans le film de 2015. On n’en sait pour le moment pas plus sur l’intrigue du long-métrage, si ce n’est qu’il explorera l’histoire de l’Imperator avant sa rencontre avec Max Rockatansky dans le désert.

Mad Max: Fury Road © Warner Bros

Mais que les fans se rassurent, Furiosa est entre de bonnes mains, puisque comme pour tous les opus précédents depuis le lancement de la franchise, c’est George Miller qui le réalisera. Le duo déjà derrière le scénario de Fury Road a écrit le nouveau film, puisque Miller et Nick Lathouris ont signé ensemble le script de Furiosa.

Verra-t-on Max dans Furiosa ?

Du côté de la distribution de Furiosa, Anya Taylor-Joy, récemment mise en valeur grâce à sa performance dans Le Jeu de la dame, a été choisie pour succéder à Charlize Theron dans la peau du personnage principal. Une autre actrice, dont on ne connaît pas encore le nom, jouera une Furiosa d’environ 7 à 10 ans, donc encore plus jeune que la version incarnée par Taylor-Joy. Chris Hemsworth fera aussi partie de la distribution du long-métrage, tout comme Yahya Abdul-Mateen II. On ne sait pas encore à qui les deux acteurs prêteront leurs traits dans le film.

Anya Taylor-Joy © Getty Images

Étant donné que l’intrigue de Furiosa reste pour le moment un mystère, on ne sait pas encore si Max y fera une apparition. Mais on ne devrait en tout cas pas revoir Tom Hardy dans le rôle, puisque même si le personnage y apparaissait, il serait alors beaucoup plus jeune. Furiosa se démarquera donc de ses prédécesseurs car sa tête d’affiche ne sera pas Max pour la première fois, et on pourrait même ne pas y voir du tout le personnage.

Une sortie pour 2023… dans les salles !

Quoi qu’il en soit, au contraire de l’intrigue du film, on en sait plus sur la date de sortie de Furiosa. Et elle n’est pas pour tout de suite, il va donc falloir s'armer de patience. Warner a indiqué que le film arriverait le 23 juin 2023 dans les salles américaines. Cette date lointaine permet en tout cas à George Miller de prendre son temps pour réaliser le nouveau Mad Max, et au film d'espérer une sortie "normale".

Et contrairement à ses principaux long-métrages de 2021, qui sortiront en simultané sur le service de streaming HBO Max, malgré les protestations de nombreux cinéastes et acteurs, Furiosa devrait donc lui sortir exclusivement en salles. C’est une bonne nouvelle pour les fans de l’expérience cinéma, puisqu’elle confirme que la Warner devrait logiquement abandonner la pratique de sortie simultanée pour ses long-métrages après 2021.