Furioza : ce film polonais violent explose sur Netflix

Depuis sa sortie sur Netflix, "Furioza" cartonne sur Netflix. Sorti quasiment sous le manteau sur la plateforme de streaming, ce film polonais sur le hooliganisme s'attire des louanges sur les réseaux.

La fureur des hooligans

Venu de Pologne, Furioza est sorti sur la plateforme de streaming le 6 avril 2022. Depuis ce jour, le public s'empresse de visionner ce film brutal et sanglant. Sept jours après sa sortie,Sept jours après sa sortie, il s’est solidement installé dans le haut du Top 10 France Netflix. Et cela, devant la nouveauté Yaksha, un démon en mission. Et derrière le teen movie Paramount+ intitulé The In Between.

Furioza © Netflix

Sorti du chapeau de Netflix sans promotion préalable, ce film d'action porté sur la violence de gangs connaît un bouche-à-oreille conséquent sur les réseaux sociaux. Dans Furioza, on suit un homme qui s'infiltre au sein d'un groupe ultra-violent de hooligans suite à la demande de son ex-petite amie. Le frère de l'infiltré fait partie du gang, et encourt une longue peine de prison. Alors que les affrontements entre ces groupes déchaînés continuent, l'homme fraîchement arrivé doit prouver sa valeur.

Réservé à un public averti, le film s'ancre dans un contexte où le hooliganisme reste présent au cœur de la société polonaise. L'histoire n'est pas à proprement parler "vraie", mais la réalité de ces gangs extrémistes n'est plus à démontrer. Présentes par petits groupes dans le pays, et reliées souvent à un club de football, ces associations criminelles possèdent une certaine réputation.

Les twittos convaincus ?

Le film réunit un casting polonais inconnu du public. Mateusz Damiecki, Weronika Ksiazkiewicz et Mateusz Banasiuk tiennent les premiers rôles de ce long-métrage furieux. Cyprian T. Olencki en est le réalisateur.

Sur Twitter, certains abonnés de Netflix prennent les devants pour encenser Furioza. Alors que la série Squid Game en a épaté plus d'un avec ses jeux cruels, l'agressivité semble attirer les foules. Le sujet des hooligans intéresse, et le côté mafieux plaît particulièrement. S'il a également ses détracteurs, Furioza reçoit une bonne publicité grâce aux tweets de ceux qui ont apprécié ces 2 h 19 de coups de poings.