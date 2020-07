Gal Gadot dans un thriller écrit par l'auteur de The Old Guard (Netflix) ?

Gal Gadot est en discussion pour tourner dans un thriller d'espionnage mystérieux écrit par Greg Rucka, le scénariste de "The Old Guard". Un projet qui confirmerait une fois de plus son penchant pour le cinéma d'action. Ça tombe bien, c'est comme ça qu'on l'aime !

Gal Gadot dans un thriller d'espionnage

On réduit souvent Gal Gadot à son iconique rôle de Wonder Woman. L'actrice ne construit pas que sa carrière là-dessus et cherche aussi d'autres projets dans lesquels figurer. DiscussingFilm rapporte qu'elle est en discussion pour rejoindre un thriller d'espionnage encore sans titre. Il sera centré sur un personnage principal féminin et s'annonce dans la lignée de franchises comme James Bond et Mission : Impossible. Le scénario est gardé secret mais les premiers bruits de couloir parlent d'un affrontement entre deux espions. Avec une aussi grosse actrice en tête d'affiche, ce thriller pourrait être le début d'une franchise avec d'autres aventures pour le personnage. Ces considérations sont encore hypothétiques, on rappelle que Gal Gadot n'a pas signé au moment où l'on écrit ces lignes.

Le scénario sera écrit par Greg Rucka, un nom très connu dans l'univers des comics. Vous avez peut-être entendu parler de lui ces derniers jours car il a écrit The Old Guard, le film d'action du moment sur Netflix. Une adaptation de ses propres comics qui marche auprès du public. Ce nouveau thriller produit par Skydance devait se tourner cet été mais le contexte l'empêche. Gal Gadot est cependant occupée, elle doit terminer son travail sur Red Notice, le film d'action Netflix où elle côtoie Dwayne Johnson et Ryan Reynolds,

Le cinéma d'action : le credo de Gal Gadot

Quand elle ne joue pas l'Amazone de l'univers DC, Gal Gadot a tendance à se retrouver dans des films d'action. Le drame intimistes ou les petits projets indépendants, ce n'est pas sa came ! On a d'ailleurs pu la voir sur la saga Fast and Furious. Son goût pour le cinéma qui déménage dans lequel elle se confronte à des hommes doit quelque part découler de son passé dans l'armée israélienne. Avant de se consacrer au mannequinat et à la mode, elle a passé son service militaire et a pris goût à l'effort. Comme son homologue Charlize Theron, elle aime jouer des femmes fortes qui peuvent mener ou apporter leur pierre à l'édifice, dans un milieu encore très masculin. Elle sera le 7 octobre 2020 (si la date ne change pas) au casting de Mort sur le Nil, adaptation de l'enquête d'Hercule Poirot par Kenneth Branagh. Puis, bien évidemment, on la retrouvera dans Wonder Woman 1984, en salle le 30 septembre prochain.