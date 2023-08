Gal Gadot : son prochain film pourrait être un tournant dans sa carrière

Alors qu'elle cartonne une nouvelle fois sur Netflix grâce au film "Agent Stone", Gal Gadot s'est confiée sur son prochain grand rôle, celui de la méchante reine dans le nouveau live action que prépare Disney. Et qui s'annonce très différent de ses précédents rôles.

Gal Gadot : de superhéroïne à méchante Disney

Gal Gadot, reconnue pour son rôle emblématique en tant que Wonder Woman dans l'univers DC, a consolidé sa présence sur nos écrans dans les films d'action grâce à des performances dans des blockbusters tels que Red Notice et le récent Agent Stone, qui ont tous deux cartonné sur Netflix. On a également pu la voir dans la saga Fast & Furious.

Cependant, l'actrice semble prête à élargir ses horizons artistiques avec son prochain projet, qui n'est autre que le nouveau film en live action Disney adapté du classique Blanche-Neige et les sept nains et dans lequel elle incarnera la méchante reine. Face à elle, on retrouvera Rachel Zegler dans la peau de l'héroïne aux cheveux de jais.

Dans une interview accordée au magazine GQ, Gal Gadot a partagé des détails intéressants sur son expérience avec Blanche-Neige. L'actrice a révélé que cette opportunité l'a amenée à participer à une audition, une étape inhabituelle pour elle, car le film est une comédie musicale. Elle s'est préparée pendant un mois en travaillant sur une chanson avant de passer l'audition. Son approche professionnelle et son engagement l'ont finalement menée à obtenir le rôle.

C'était la première fois que je devais passer une audition depuis un moment. Ils devaient s'assurer que je pouvais chanter, car c'était une comédie musicale. Pendant un mois, j'ai travaillé sur la chanson, puis j'ai passé l'audition, et ensuite, nous avons enregistré la chanson, et j'ai obtenu le rôle. C'était très excitant, et c'était tellement différent de tout ce que j'ai jamais fait. C'est vraiment délicieux, enchanteur, et j'ai pu vraiment me lâcher et jouer de manière théâtrale

A-t-elle déclaré.

Gal Gadot dans le film Red Notice © Netflix

Un tournant bienvenu ?

Le rôle de la méchante reine dans Blanche-Neige marque un changement intéressant dans la carrière de Gal Gadot, lui permettant d'explorer un registre différent de ce à quoi elle nous a habitués. Elle décrit ce personnage comme "délicieux" et "théâtral," ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d'expression artistique. Cette décision stratégique de diversifier ses choix de rôles montre son désir d'élargir sa palette d'actrice et de relever de nouveaux défis.

Une décision bienvenue de la part de Gal Gadot, qui lui permet de ne pas s'enfermer dans un seul registre. Le film live action Blanche-Neige est attendu dans les salles le 20 mars 2024. La comédienne aura la lourde tâche de passer derrière Charlize Theron et Julia Roberts, qui ont interprété le rôle de la méchante reine dans les précédents films.